Vịnh Nha Trang: Khắc tên mình vào bản đồ kỳ quan thế giới

TPO - Năm 2003 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi vịnh Nha Trang chính thức gia nhập CLB những vịnh đẹp nhất thế giới, khẳng định vị thế của một thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Ông Đàm Hải Vân - Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết: Năm 2003, Vịnh Nha Trang chính thức trở thành thành viên thứ 29 của CLB những vịnh đẹp nhất thế giới (MBBW). Đây không chỉ là một danh hiệu hình thức, mà là sự thừa nhận xứng đáng cho một "kiệt tác" mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho dải đất miền Trung.

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của Nha Trang chính là sự hòa quyện tuyệt mỹ giữa dải bờ biển cong vút như vành trăng khuyết và hệ sinh thái biển vô cùng đa dạng. Với 19 hòn đảo lớn nhỏ quần tụ, tiêu biểu là Hòn Mun - khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam, vịnh Nha Trang sở hữu những "kho báu" dưới lòng đại dương với hàng trăm loài san hô và cá biển rực rỡ sắc màu.

Vẻ đẹp của vịnh không chỉ nằm ở làn nước xanh trong vắt thấy đáy hay những bãi cát trắng mịn màng, mà còn ở sự giao thoa giữa nét hiện đại của một thành phố năng động và vẻ hoang sơ, thuần khiết của những hòn đảo ngoài khơi xa. Sự kiện vinh danh năm 2003 đã trở thành "bệ phóng" đưa thương hiệu du lịch Nha Trang vươn tầm thế giới, biến nơi đây thành điểm đến mơ ước của mọi du khách yêu thiên nhiên và sự tự do của biển cả.

Một số hình ảnh điểm đến hút khách du lịch tại vịnh Nha Trang:

Vịnh Nha Trang thu hút lượng lớn du khách nước ngoài.