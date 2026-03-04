Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiễn tân binh TPHCM lên đường nhập ngũ

Ngô Tùng

TPO - Sáng 4/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự lễ giao nhận quân năm 2026, điểm giao nhận quân số 1 – Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 – Long Bình (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TPHCM).

...

2t8a0310.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo Trung ương, TPHCM dự buổi lễ tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng
2t8a0312.jpg
Hơn 2.500 tân binh có mặt tại điểm giao nhận quân Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TPHCM.
z7584901092798-a22b630d0720c5357aedf15da1764849.jpg
Chủ tịch Hội đồng NVQS TPHCM đánh trống mở hội giao quân.
2t8a0323.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thắp đuốc truyền thống.
2t8a0344.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa các thanh niên tiêu biểu.
2t8a0339.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa động viên thanh niên trúng tuyển NVQS.
2t8a0357.jpg

Lãnh đạo Trung ương, TPHCM tặng quà động viên các tân binh tại buổi lễ.

2t8a0363.jpg
Thanh niên bước qua cầu vinh quang trước khi về đơn vị huấn luyện trong thời gian quân ngũ.
2t8a0388.jpg
Người thân bịn rin chia tay các tân binh trước khi các bạn trẻ lên xe về đơn vị huấn luyện.
2t8a0396.jpg
Nhóm thanh niên về đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân.

Năm 2026, Chính phủ giao TPHCM tuyển chọn 9.105 công dân, trong đó NVQS là 7.300 công dân, nghĩa vụ công an là 1.805 công dân (1.800 nam và 5 nữ). TPHCM giao quân cho 36 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. Tổng số quyết định gọi nhập ngũ NVQS đã trao là 7.665, trong đó lệnh chính thức là 7.300 công dân, dự phòng là 365 (chiếm 5% so với chỉ tiêu) đúng với quy định.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, 2.534 thanh niên có mặt tại điểm giao nhận quân này là lớp thanh niên đầu tiên của thành phố sau sáp nhập lên đường nhập ngũ. Những năm qua, thành phố luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao; công tác tuyển chọn được thực hiện dân chủ, công khai, đúng pháp luật. Nhiều thanh niên trưởng thành trong môi trường quân ngũ, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ CAND. "Thành phố cam kết tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đời sống gia đình quân nhân, hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn, tạo điều kiện học nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ", ông Được khẳng định.

Ngô Tùng
