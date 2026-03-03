Thạc sĩ tình nguyện nhập ngũ

TPO - Trong 448 công dân ưu tú nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026 tại Cà Mau, Nguyễn Bảo Trọng gây chú ý khi là người duy nhất có trình độ thạc sĩ nhập ngũ.

Nguyễn Bảo Trọng thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng và phong trào thanh niên.

Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Nguyễn Bảo Trọng (25 tuổi, ngụ ấp 4, xã Sông Đốc, Cà Mau) từ nhỏ đã yêu thích màu áo công an. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình đã đưa chàng trai rẽ hướng, tốt nghiệp đại học, đi làm tại một ngân hàng. Công việc ổn định suốt 3 năm, hoàn thành chương trình thạc sĩ, tưởng chừng là lựa chọn lâu dài của Trọng.

Tháng 9/2025, sau khi nhận bằng thạc sĩ, đang có công việc ổn định, Trọng đưa ra một quyết định lớn, viết đơn tự nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. Trọng vỡ òa khi nhận được giấy gọi nhập ngũ.

Trước khi trở thành tân binh Công an nhân dân năm 2026, Trọng có quá trình hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều dấu ấn. Trọng đạt chuẩn huấn luyện viên cấp I Trung ương do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam công nhận; nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn An Giang tại cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ XI năm 2022; giấy khen của Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thanh niên. Trọng cũng trong Ban điều hành Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin, tích cực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực ĐBSCL.

Những thành tích trên của Trọng cho thấy hành trình trưởng thành gắn chặt với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, thiện nguyện, được rèn luyện và trưởng thành từ môi trường tập thể với lý tưởng cống hiến.

"Với tôi, lựa chọn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc. Qua đó, bản thân được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, bản lĩnh và thử thách để trưởng thành hơn về ý chí, tác phong, tinh thần trách nhiệm", Trọng nói về quyết định của mình và mong muốn gắn bó lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân.