Cô gái Mường tốt nghiệp đại học loại giỏi, tình nguyện chọn màu áo lính

Từ giảng đường công nghệ đến khát vọng khoác màu áo Công an nhân dân

Trong căn nhà ấm cúng ở xã vùng cao Phù Yên, Đinh Thị Nhung đang chuẩn bị bước vào một hành trình hoàn toàn khác: Môi trường kỷ luật, gian khổ của lực lượng Công an nhân dân.

Đinh Thị Nhung chuẩn bị hành trang sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Nhung vào làm việc tại một doanh nghiệp ở Bắc Ninh. Với nhiều người trẻ, đó là “quả ngọt” sau những năm tháng miệt mài đèn sách. Nhưng với Nhung, ước mơ ấy vẫn chưa trọn vẹn.

Tình yêu với màu áo lính nhen nhóm từ những buổi học quốc phòng khi còn là sinh viên. Hình ảnh người chiến sĩ không quản hiểm nguy, ngày đêm gìn giữ bình yên cho nhân dân đã gieo trong cô gái trẻ niềm ngưỡng mộ sâu sắc.

“Sau khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, em vừa đi làm vừa rèn luyện thể lực. Em điều chỉnh sinh hoạt theo môi trường quân ngũ: Ngủ lúc 21 giờ 30, dậy lúc 4 giờ 30 sáng để tập luyện”, Nhung chia sẻ.

Nhung tự hào khi được khoác lên màu áo lính.

Trong đợt khám tuyển, Nhung chính thức trúng tuyển. Cô quyết định xin nghỉ việc, từ bỏ mức thu nhập ổn định để trở về quê chờ ngày nhập ngũ khiến không ít bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ. “Sinh ra trong thời bình, nhưng em hiểu sự bình yên ấy được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của bao thế hệ chiến sĩ. Em muốn được góp một phần nhỏ bé vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Nhung nói.

Lựa chọn của lý tưởng và niềm tự hào từ quê nhà

Khi được hỏi, ông Đinh Văn Chiếm, bố của Nhung không giấu được xúc động khi nhắc đến quyết định của con gái. “Ban đầu tôi rất lo. Môi trường rèn luyện trong lực lượng Công an nhân dân vất vả, kỷ luật nghiêm khắc, không biết con có theo được không. Nhưng thấy con quyết tâm, có tình yêu thực sự với lực lượng, gia đình chuyển từ lo lắng sang tự hào và luôn động viên con cố gắng”, ông Chiếm chia sẻ.

Đinh Thị Nhung tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành công nghệ thông tin.

Trước ngày lên đường, Nhung vẫn giữ phong thái điềm đạm quen thuộc. Cô cho biết bản thân yêu sự nền nếp, kỷ luật và tin rằng môi trường quân ngũ sẽ là “trường học lớn” để rèn luyện bản lĩnh, ý chí.

“Em hiểu phía trước là thử thách, gian khổ. Nhưng em tin những tháng ngày trong lực lượng sẽ giúp em trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội”, Nhung bày tỏ.