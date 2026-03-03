Gần 10 tỷ đồng an sinh xã hội Tháng Thanh niên tại Đồng Tháp

TPO - Ngày 2/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ. Tại chương trình, các đơn vị tài trợ trao tặng nguồn lực để triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và an sinh xã hội trị giá gần 10 tỷ đồng.

Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Tháp đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31/3.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Huỳnh Minh Tuấn trao cờ lệnh phát động Tháng Thanh niên năm 2026.

Trong tháng, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai thực hiện 12 nhóm chỉ tiêu trọng tâm và 7 nhóm nội dung hoạt động chủ yếu, xoay quanh các nhiệm vụ: Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp…

Mặt khác, trong Tháng Thanh niên năm 2026, các cấp bộ Đoàn tại Đồng Tháp sẽ tổ chức trên hơn 700 hoạt động tình nguyện, 3 ngày cao điểm tình nguyện với 4 tuần cao điểm, gồm: Tuần lễ Thanh niên với năng lực số; Tuần lễ Sáng tạo trẻ và Khởi nghiệp; Tuần lễ Tình nguyện vì Biên cương; Tuần lễ Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn.

Anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp (áo xanh) tặng quà cho học sinh.

Anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, trong những năm qua, tổ chức Đoàn - Hội các cấp ra sức triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc gắn với thực hiện các nhiệm trọng tâm của tỉnh. Các hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh một Đồng Tháp nghĩa tình, năng động và sáng tạo.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Tháng Thanh niên là thời điểm sôi nổi triển khai các hoạt động xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đồng Tháp, là dịp để thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Tháp.

Để Tháng Thanh niên năm 2026 thật sự đem lại những hiệu quả thiết thực, ông Tuấn đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần thống nhất nhận thức về vai trò của thanh niên và tầm quan trọng đặc biệt của công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới của Đảng, của dân tộc. Cả nước và tỉnh đang đứng trước cơ hội lịch sử bước vào kỷ nguyên mới, các cấp bộ Đoàn – Hội cần tiếp tục xác định thông qua các hoạt động trong Tháng Thanh niên để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, khơi dậy truyền thống vẻ vang của Đoàn, tinh thần nhiệt huyết, tình nguyện, khát vọng cống hiến, dấn thân vì sự phát triển của quê hương Đồng Tháp.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Bên cạnh đó, theo ông Tuấn, thanh niên phải tiếp tục đi đầu trong học tập, rèn luyện, lao động. Với tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích của thế hệ trẻ cần tiếp tục triển khai các nội dung tham gia thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh hiện đại. Thanh niên phải tiên phong chuyển đổi số, xây dựng công dân số, thúc đẩy thanh niên mạnh dạn tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, các cấp bộ Đoàn – Hội cần gắn kết các hoạt động Tháng Thanh niên với hoạt động tình nguyện hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, các đơn vị tài trợ trao tặng Tỉnh Đoàn Đồng Tháp gần 10 tỷ đồng để triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và hoạt động an sinh xã hội.

Quang cảnh lễ ra quân Tháng Thanh niên 2026 tại Đồng Tháp.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Đồng Tháp nhận bảng tượng trưng nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc trong Tháng thanh niên.

Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tặng quà cho gia đình chính sách.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham gia trồng cây.