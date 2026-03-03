Chủ Nhật Đỏ 2026: Sửa nhà cho cựu chiến binh, kết nối hàng nghìn trái tim trẻ

TPO - Không chỉ trao đi những giọt máu hồng cứu người, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM còn lan tỏa giá trị nhân văn khi hỗ trợ sửa chữa nhà cho cựu chiến binh. Song hành cùng nghĩa tình ấy là sự hưởng ứng mạnh mẽ của hàng nghìn sinh viên. Nhiều bạn đã hiến máu nhiều lần và vẫn sẵn sàng góp mặt để sẻ chia sự sống.

Không chỉ là ngày hội hiến máu lớn của thanh niên cả nước, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ nhiều năm qua còn bền bỉ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hướng về những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình năm nay do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đồng hành, trong chuỗi hoạt động an sinh của chương trình do Báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức.

Lan tỏa nghĩa tình từ những mái nhà được sửa chữa

Năm 2026, tại TPHCM, chương trình tiếp tục ghi dấu ấn bằng việc hỗ trợ sửa chữa nhà cho 6 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thạnh và Củ Chi.

Những căn nhà cấp bốn ẩm thấp, xuống cấp, từng oằn mình qua nhiều mùa mưa nắng, sắp tới sẽ được thay mái mới, gia cố tường, nâng nền chống ngập. Với những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh khốc liệt, nghĩa cử này còn là sự tri ân đầy ý nghĩa.

Cựu chiến binh Lưu Văn Chính (68 tuổi, xã Đông Thạnh) không giấu được xúc động khi căn nhà gắn bó với vợ chồng ông suốt nhiều năm nay sẽ được sửa lại khang trang hơn. Nhập ngũ năm 1978, từng tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia, người cựu chiến binh năm xưa quay lại cuộc sống đời thường với nhiều nhọc nhằn.

Vợ mắc bệnh tim mạch mãn tính, bản thân ông Chính sức khỏe suy giảm, không có nguồn thu nhập ổn định. Ngôi nhà nhỏ, tường nứt, ẩm thấp, mái tôn cũ kỹ thấm dột mỗi khi mưa lớn.

“Khi nghe tin được hỗ trợ sửa nhà, tôi vui mừng đến mức không ngủ được. Chúng tôi đi bộ đội là trách nhiệm với đất nước, chưa bao giờ nghĩ sẽ được đền đáp. Nay tuổi cao, sức yếu, được quan tâm như vậy, tôi thật sự biết ơn”, ông Chính chia sẻ.

Cựu chiến binh Lưu Văn Chính không giấu được xúc động khi căn nhà sắp được sửa lại khang trang hơn

Theo ông Nguyễn Việt Trí - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đông Thạnh, địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên song vẫn còn những trường hợp khó khăn cần thêm nguồn lực xã hội hỗ trợ.

“Nhiều cựu chiến binh trở về làm lao động nông thôn, trình độ chuyên môn hạn chế, kinh tế bấp bênh. Một số gia đình có đất sản xuất thì đỡ hơn nhưng cũng có người từ nơi khác đến, quỹ đất ít nên việc tạo thu nhập rất khó khăn. Việc sửa chữa nhà lần này thực sự kịp thời và ý nghĩa”, ông Trí nói.

Háo hức chờ ngày hội

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM còn thu hút hàng nghìn sinh viên từ 20 trường đại học trên địa bàn đăng ký tham gia hiến máu. Ngay sau khi chương trình được phát động, rất đông sinh viên đã đồng loạt xác nhận tham gia.

Không chỉ tổ chức hiến máu, ban tổ chức còn trao 100 suất học bổng cho những sinh viên có thành tích nổi bật trong hoạt động tình nguyện. Đồng thời, chương trình cũng tặng 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường để hỗ trợ công tác Đoàn - Hội.

Điều đáng chú ý là sức lan tỏa của chương trình trong cộng đồng sinh viên diễn ra với tốc độ rất nhanh. Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM, chỉ sau một ngày phát động, hơn 150 sinh viên quan tâm và 100 bạn xác nhận đăng ký hiến máu. Nhiều liên chi hội, câu lạc bộ còn chủ động đăng ký theo hình thức tập thể.

Sinh viên tham gia Ngày hội Chủ Nhật Đỏ

Tại Trường ĐH Y Dược TPHCM, sau vài giờ truyền thông nội bộ, hơn 100 lượt đăng ký đã được ghi nhận. Nhiều sinh viên ngành y xem đây không chỉ là hoạt động tình nguyện, mà còn là cách gắn kiến thức chuyên môn với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Điểm chung ở nhiều trường là việc huy động chỉ trong vài phút đã đủ số lượng. Nhiều bạn trẻ dù đã hiến máu nhiều lần vẫn tiếp tục đăng ký, coi đây là lời hẹn không thể bỏ lỡ mỗi dịp đầu năm.

Đã có 6 lần hiến máu, nữ sinh Nguyễn Nguyễn Khánh Huyền - ngành Quản lý kinh tế Trường ĐH Tài chính - Marketing háo hức chờ tới Ngày hội Chủ Nhật Đỏ để tiếp tục được hiến máu.

“Khi nhận được tin nhắn, thông báo máu của mình đã được truyền cho bệnh nhân, tôi thật sự xúc động. Lúc đó tôi mới cảm nhận rõ giọt máu của mình đang hiện diện trong hành trình giành giật sự sống của ai đó. Vì vậy, khi còn có sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục hiến máu”, Huyền chia sẻ.

Tương tự, tại Đại học Nông Lâm TPHCM, Nguyễn Khánh Duyên đã lặng lẽ hiến máu 7 lần. Động lực của Duyên bắt nguồn từ biến cố gia đình khi người thân từng mắc ung thư máu nhưng không kịp nhận được nguồn máu hỗ trợ. “Tôi hiểu máu quý giá thế nào với một bệnh nhân. Vì vậy, khi còn đủ điều kiện, tôi muốn cho đi”, Duyên nói.