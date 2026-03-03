Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai nói về hơn 900 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ

TPO - Đợt tuyển quân năm nay, Lào Cai sẽ có 2.200 công dân nhập ngũ; trong đó có gần 2.100 đoàn viên. Đặc biệt, đợt tuyển quân này có đến hơn 900 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đó là thông tin được Đại tá Nguyễn Đức Cương - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai cho biết, khi trao đổi với phóng viên Tiền Phong.

Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026 của tỉnh Lào Cai có những khó khăn, thuận lợi gì, thưa Đại tá?

Trong những năm qua, Lào Cai luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm. Chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao, tỷ lệ thanh niên có trình độ học vấn THPT, cao đẳng, đại học tăng; nhận thức chính trị tốt, sức khỏe đảm bảo yêu cầu.

Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2026. Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện các bước để tiến hành tuyển chọn 2.200 công dân bàn giao cho các đơn vị Quân đội.

Đại tá Nguyễn Đức Cương - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Ở cấp cơ sở, các phường, xã trong tỉnh đã chủ động triển khai sớm công tác sơ tuyển, quản lý nguồn, rà soát nhân khẩu trong độ tuổi nhập ngũ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi, rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển sức khỏe đã được triển khai nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, công an và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác tuyển quân cũng có một số khó khăn nhất định. Sau khi sáp nhập và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì địa bàn tỉnh Lào Cai mở rộng với 99 xã, phường nên công tác chỉ đạo từ tỉnh xuống các xã, phường gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với cấp xã, địa bàn rộng mà cán bộ quân sự làm công tác tuyển quân không đủ biên chế. Đặc biệt có những xã chỉ có một cán bộ quân sự, cùng một thời điểm thực hiện nhiều công việc. Dân số của các xã, phường trong tỉnh cũng có sự chênh lệch lớn, đặc điểm về con người, phong tục tập quán của người dân cũng khác nhau.

Lực lượng quân sự địa phương tới thăm gặp, động viên gia đình công dân ở tỉnh Lào Cai chuẩn bị tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026. Ảnh: PV

Mặt khác, nhiều công dân (chủ yếu trong độ tuổi nhập ngũ) đi làm ăn xa gia đình nên công tác quản lý, gọi sơ tuyển, khám tuyển bị ảnh hưởng lớn; nhiều thanh niên bị mắc các bệnh về mắt, huyết áp...

Chất lượng tân binh trúng tuyển nghĩa vụ đợt này như thế nào?

Điểm nổi bật của mùa tuyển quân năm nay là chất lượng nguồn tuyển tiếp tục được giữ vững. Tỷ lệ công dân có trình độ THPT đến cao đẳng, đại học trúng tuyển NVQS đạt 53,9%; sức khỏe loại 1 tăng 1,2%; tuổi đời từ 18-21 chiếm gần 83%; có 902 công dân viết đơn tình nguyện.

Đặc biệt, có 2.099 đoàn viên tham gia NVQS năm 2026, thể hiện xu hướng tích cực khi ngày càng nhiều thanh niên có học vấn, tri thức lựa chọn môi trường Quân đội để rèn luyện và cống hiến.

Đây không chỉ là tín hiệu đáng mừng mà còn góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ, có bản lĩnh, có trình độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Để có được kết quả trên, các đơn vị Quân đội và địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong quá trình thống nhất chốt danh sách, phát lệnh gọi nhập ngũ. Các tiêu chuẩn về sức khỏe, học vấn, chính trị của thanh niên được tuyển chọn đúng theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu.

Để động viên tinh thần thanh niên trên địa bàn tỉnh yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ, Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai những hoạt động gì?

Chúng tôi tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội tòng quân” bảo đảm trang trọng, vui tươi, phấn khởi và có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt. Việc thực hiện chính sách đối với công dân chuẩn bị nhập ngũ nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Các xã, phường trên địa bàn tỉnh còn làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân khi thực hiện NVQS, nghĩa vụ Công an nhân dân…

Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh Lào Cai, Hội đồng NVQS các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, rà soát đối tượng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công dân nhập ngũ và gia đình theo quy định.

Ban CHQS phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai cấp phát quân trang cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Báo Lào Cai

Các địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có con em chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia phong trào, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình quân nhân tại ngũ để các công dân yên tâm lên đường nhập ngũ.

Với sự quan tâm, động viên kịp thời, thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, 100% công dân trúng tuyển vui tươi, phấn khởi, yên tâm lên đường nhập ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân của tỉnh.

Cảm ơn Đại tá!