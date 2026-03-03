Ông Medvedev: Các cuộc chiến thay đổi chế độ do Mỹ phát động có thể châm ngòi Thế chiến III

TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng, các chiến dịch “thay đổi chế độ” do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động có thể đẩy thế giới tới bờ vực Thế chiến III, trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang dữ dội, hãng tin Nga FT đưa tin ngày 2/3.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga TASS, ông Medvedev cho rằng, nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn cầu không còn là kịch bản xa vời.

“Bất kỳ sự kiện nào cũng có thể là mồi lửa”

Khi được hỏi liệu Thế chiến III đã bắt đầu hay chưa, ông Medvedev trả lời: “Về mặt kỹ thuật thì chưa. Nhưng nếu ông Trump tiếp tục đường lối điên rồ với các chiến dịch thay đổi chế độ mang tính tội phạm, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Và bất kỳ sự kiện nào cũng có thể là mồi lửa. Bất kỳ điều gì”.

Theo ông, cuộc tấn công nhằm vào Iran là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ và các đồng minh nhằm duy trì vị thế thống trị toàn cầu. Nga coi đây là bước leo thang cực kỳ nguy hiểm, phá vỡ các chuẩn mực luật pháp quốc tế.

Ông Medvedev chỉ trích gay gắt việc sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, gọi đó là “sai lầm nghiêm trọng” khiến toàn bộ công dân Mỹ rơi vào vòng nguy hiểm.

“Vị đại giáo chủ quá cố là người cha tinh thần của gần 300 triệu người Hồi giáo dòng Shiite. Và giờ đây ông ấy là một vị tử vì đạo”, ông nói.

Theo đánh giá của ông Medvedev, sau biến cố này, Tehran chắc chắn sẽ tăng tốc chương trình hạt nhân. “Không còn nghi ngờ gì nữa, Iran sẽ tăng gấp ba nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân”, ông nhận định.

Trước câu hỏi liệu Nga có thể trở thành mục tiêu của các chiến dịch tương tự trong tương lai hay không, ông Medvedev khẳng định chỉ có một bảo đảm duy nhất: “Mỹ sợ Nga và hiểu rõ cái giá của một cuộc xung đột hạt nhân”.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng, các cuộc chiến thay đổi chế độ có thể châm ngòi Thế chiến III, nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Ảnh minh họa: The Conversation.

Mỹ lần đầu sử dụng tên lửa PrSM tại Iran

Cuộc chiến bùng nổ từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, không kích nhiều thành phố lớn, trong đó có Tehran. Nhà Trắng cho rằng Iran là mối đe dọa tên lửa và hạt nhân, đồng thời kêu gọi người dân Iran nổi dậy.

Truyền thông quốc phòng Mỹ cho biết, Washington đã lần đầu sử dụng tên lửa tấn công chính xác (PrSM) trong thực chiến tại Iran. Theo The War Zone, tên lửa được phóng từ hệ thống HIMARS, có tầm bắn vượt quá 500 km. Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, nhà sản xuất PrSM, từng công bố kế hoạch sản xuất tới 400 quả mỗi năm từ cuối năm 2025.

Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố mở chiến dịch tấn công các mục tiêu Israel và nhiều căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Ảrập Xêút.

Mỹ thử nghiệm tên lửa tấn công chính xác PrSM. Ảnh: US Army.

Lo ngại nước thứ ba bị kéo vào xung đột

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Ảrập Xêút, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ các quốc gia Ảrập vùng Vịnh bị cuốn vào xung đột, TASS đưa tin ngày 3/3.

Theo thông cáo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên nhấn mạnh tình hình leo thang hiện nay “chứa đựng những hệ quả khó lường cho toàn bộ khu vực”, đặc biệt nếu các nước thứ ba bị lôi kéo trực tiếp.

Tại Israel, một quan chức cấp cao nói với đài Kan rằng, chiến dịch chống Iran có thể kéo dài ít nhất đến dịp lễ Pesach (Vượt qua), một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Do Thái, vào đầu tháng 4, sau khi ông Trump ám chỉ các hoạt động quân sự có thể tiếp diễn trong nhiều tuần.

Trong bối cảnh Lãnh tụ tối cao Iran bị sát hại, các căn cứ Mỹ bị tấn công trả đũa và nguy cơ lôi kéo thêm nhiều quốc gia vào vòng xoáy chiến sự, những cảnh báo từ Nga đang làm dấy lên nỗi lo rằng chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể đẩy thế giới vào cuộc đối đầu mang tính hủy diệt toàn cầu.