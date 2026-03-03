Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ gia tăng tấn công Iran trong 24 giờ tới, kêu gọi công dân lập tức rời Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Mỹ đang chuẩn bị cho một “làn sóng tấn công mạnh mẽ” nhằm vào Iran trong 24 giờ tới, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN.

ftmavx3ob5j2nnldi6ngjgysuq.jpg
Tên lửa Mỹ được phóng đi từ một địa điểm không xác định. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ)

Theo đánh giá của Mỹ, vòng tấn công đầu tiên đã đạt được mục tiêu làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran. Và giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc phá hủy khả năng sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và năng lực hải quân của nước này.

Tổng thống Donald Trump đã hé lộ về việc leo thang các cuộc tấn công trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 2/3, nói rằng: “Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu tấn công mạnh. Làn sóng tấn công lớn thậm chí còn chưa xảy ra. Nó sắp đến”.

Tổng thống từng nghĩ cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài bốn tuần, nhưng nó đang diễn ra “sớm hơn dự kiến”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, “những đòn tấn công mạnh nhất vẫn chưa diễn ra”, đồng thời lưu ý chính quyền Tổng thống Trump tin rằng các mục tiêu của chiến dịch chống lại Iran “có thể đạt được mà không cần lực lượng mặt đất”.

Theo thống kê, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 1.250 mục tiêu ở Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 28/2.

Trong thông báo mới nhất đưa ra ngày 2/3, viện dẫn những “rủi ro an ninh nghiêm trọng”, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này lập tức rời khỏi các quốc gia trên khắp Trung Đông “bằng các chuyến bay thương mại hiện có” từ Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây và Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út, Syria, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Yemen.

“Những người Mỹ cần sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao để rời đi bằng các phương tiện thương mại, hãy liên lạc với chúng tôi”, Trợ lý Ngoại trưởng Mora Namdar viết.

Thông điệp khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh Iran liên tục tấn công các quốc gia khắp Trung Đông - nhiều cuộc tấn công nhắm thẳng vào các mục tiêu của Mỹ - để đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Reuters dẫn bản đánh giá tình báo của Văn phòng Tình báo và phân tích thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thực hiện cho biết, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này có thể tấn công vào Mỹ để đáp trả vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Nguy cơ tấn công nhằm vào đất Mỹ

Theo báo cáo, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này “có khả năng” gây ra mối đe dọa tấn công có mục tiêu nhằm vào nước Mỹ, dù khó xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn.

Trong ngắn hạn mối lo ngại chính là các “tin tặc hoạt động vì mục đích chính trị” (hacktivist) thân Iran có thể tiến hành tấn công mạng vào các mạng lưới của Mỹ.

Tiếp tục cập nhật

Minh Hạnh
Reuters, CNN
#Mỹ #Iran #Israel #Trung Đông

