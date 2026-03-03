Đòn tập kích bất ngờ vào 'trung tâm đầu não' ở Kuwait khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng

TPO - Những binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran được cho là do một cuộc tấn công trực diện của Tehran nhằm vào trung tâm điều hành tác chiến của Mỹ tại Kuwait, theo CNN.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận số binh sĩ thiệt mạng trong vụ việc tại cảng Shuaiba đã tăng lên sáu người, sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thêm hai thi thể.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết mục tiêu bị tấn công là một trung tâm tác chiến chiến thuật được tăng cường phòng thủ. Tuy nhiên, một tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không và đánh trúng tòa nhà.

Trung tâm tác chiến của Mỹ tại cảng Shuaiba, Kuwait bị nhắm mục tiêu hôm 1/3.

Theo CNN, vụ tập kích xảy ra sau 9 giờ sáng (giờ địa phương), nhắm thẳng vào khu trung tâm của công trình, được mô tả là một tòa nhà ba tầng dùng làm văn phòng tác chiến. Nguồn tin cho biết cuộc tấn công diễn ra rất nhanh, không có còi báo động hay cảnh báo kịp thời để binh sĩ sơ tán.

Nhiều giờ sau vụ nổ, một số khu vực của tòa nhà vẫn âm ỉ cháy. Bên trong trung tâm điều hành tạm thời, các bức tường bị thổi tung, nhiều phần kết cấu bị bong tróc, ám khói đen.

Hình ảnh vệ tinh chụp sáng Chủ nhật (1/3) cho thấy một tòa nhà trong khu cảng bốc cháy.

Ban đầu, CENTCOM thông báo có ba binh sĩ thiệt mạng nhưng không công bố địa điểm cụ thể. Theo nguồn tin, tại thời điểm xảy ra vụ tấn công có hàng chục người trong khu vực. Công tác tìm kiếm gặp khó khăn do một số khu vực vẫn còn cháy, khiến việc tiếp cận và xác định thương vong kéo dài.

Thông cáo báo chí của CENTCOM hôm thứ Hai (2/3) cũng cho biết một cơ sở đã bị tấn công trong đợt tập kích ban đầu của Iran. Danh tính các binh sĩ thiệt mạng chưa được công bố.

Sáu quân nhân nói trên là những trường hợp tử vong đầu tiên trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, khởi động sáng thứ Bảy (28/2), mang tên Chiến dịch Epic Fury. Lãnh đạo Mỹ cảnh báo có thể còn thêm thương vong. CENTCOM cho biết có 18 binh sĩ bị thương nặng trong suốt chiến dịch.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và đơn vị của các quân nhân thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh họ là "những người ưu tú nhất" và là "biểu tượng của tinh thần phụng sự quên mình".