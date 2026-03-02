Quan chức Mỹ tiết lộ chi tiết chiến dịch tấn công Iran

Dành nhiều tuần để phát triển một loạt các kế hoạch quân sự

Theo tướng Dan Caine, Tổng thống Trump trong nhiều tuần qua đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án quân sự khác nhau liên quan đến Iran. Ông đã trình bày chi tiết diễn biến của chiến dịch, bao gồm cả thông điệp mà Bộ Tư lệnh Trung ương nhận được từ Tổng thống Trump khi ông đưa ra quyết định cuối cùng.

"Vào lúc 15h38 ngày 27/2, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, thông qua Bộ trưởng Chiến tranh, đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ Tổng thống Trump", ông Caine nói.

Theo lời vị tướng này, chỉ thị của Tổng thống Trump có nội dung: "Chiến dịch Epic Fury đã được phê duyệt. Không được hủy bỏ. Chúc may mắn. Kết thúc".

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc.

Theo mốc thời gian được công bố, thời điểm đó ông Trump đang trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) tới thành phố Corpus Christi, bang Texas. Máy bay hạ cánh khoảng 15 phút sau khi quyết định được chuyển đi.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu cùng ngày tại Corpus Christi, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn đang cân nhắc những lựa chọn quan trọng liên quan đến Iran. "Chúng ta phải đưa ra một quyết định lớn", ông nói, đồng thời mô tả đây là quyết định "không dễ dàng".

Mục tiêu của các cuộc tấn công Iran

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran không nhằm mục đích "thay đổi chế độ". Theo ông, mục tiêu của chiến dịch là "vô hiệu hóa các mối đe dọa tên lửa, làm suy giảm năng lực hải quân và ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân".

Trong khi đó, tướng Dan Caine lưu ý, các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran không phải là "chiến dịch duy nhất, diễn ra trong một đêm".

"Các mục tiêu quân sự mà Bộ Tư lệnh Trung ương và lực lượng liên hợp được giao sẽ cần thời gian để hoàn thành...Trong một số trường hợp, đây sẽ là nhiệm vụ phức tạp và kéo dài", tướng Dan Caine lưu ý.

Ông cũng thừa nhận khả năng phát sinh thêm thương vong đối với phía Mỹ, song cho biết quân đội sẽ tìm cách giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất có thể.

Mỹ tuyên bố giành "ưu thế trên không"

Tại cuộc họp báo, tướng Dan Caine cho biết các cuộc tấn công vào Iran đã mang lại cho Mỹ "ưu thế trên không" đối với nước này.

"Tác động của các cuộc tấn công nhanh chóng và chính xác đã tạo điều kiện để thiết lập ưu thế trên không tại những khu vực mục tiêu", tướng Dan Caine nói. Theo ông, điều này giúp tăng cường bảo vệ lực lượng Mỹ và cho phép tiếp tục các hoạt động quân sự trên không phận Iran.

Ông Caine cũng thông tin, rằng Mỹ đang tiếp tục điều động thêm lực lượng tới khu vực, bao gồm hàng nghìn quân nhân thuộc nhiều binh chủng, hàng trăm máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm, máy bay tiếp nhiên liệu, cùng các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Trong số đó có các nhóm tác chiến xoay quanh tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford. Các hoạt động được hỗ trợ bởi mạng lưới tình báo, giám sát, trinh sát và hệ thống chỉ huy - kiểm soát.

Vấn đề chương trình hạt nhân của Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho rằng chương trình hạt nhân của Iran là một trong những yếu tố khiến Washington quyết định tiến hành chiến dịch.

Theo ông, tham vọng hạt nhân của Tehran "chưa bao giờ chấm dứt" kể từ các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm ngoái, và "cần phải được giải quyết".