Mỹ và Israel lên kế hoạch tấn công Iran từ một tuần trước

Quỳnh Như

TPO - Mỹ và Israel ban đầu đã lên kế hoạch tấn công Iran một tuần trước đó, nhưng cuộc tấn công đã bị hoãn lại vì lý do hoạt động tác chiến và tình báo, Axios đưa tin.

Kế hoạch tấn công bị hoãn vào phút chót

Axios dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel cho biết, sau khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran kết thúc mà không đạt được tiến triển đáng kể (ngày 17/2), các nhà hoạch định quân sự của Mỹ và Israel đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công bốn ngày sau đó, thứ Bảy (21/12)

Tuy nhiên, quyết định đó đã không được thông qua. Các quan chức Mỹ và Israel cho biết một trong những lý do chính là điều kiện thời tiết xấu tại khu vực.

Một quan chức Israel giải thích rằng, sự chậm trễ chủ yếu là do các hành động của Mỹ và liên quan đến việc cải thiện sự phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Israel.

Đàm phán Geneva: Chiến thuật nghi binh?

Việc hoãn tấn công đã tạo cơ hội cho một vòng đàm phán khác ​​diễn ra tại Geneva vào ngày 26/2. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ về mục đích thực sự của cuộc họp này.

Một quan chức Israel cho biết các cuộc đàm phán ở Geneva nhằm mục đích kéo dài thời gian cho đến khi có cuộc tấn công mới, đồng thời duy trì hình ảnh rằng ngoại giao vẫn là hướng đi chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi một quan chức khác cho biết ngày tấn công mới được ấn định vì lý do chiến thuật và tác chiến, và các cuộc đàm phán là thực chất. Nghĩa là, nếu ông Trump thấy có tiến triển đáng kể ở Geneva, cuộc tấn công có thể trì hoãn thêm một lần nữa.

Mục tiêu tấn công và tính toán chiến thuật

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết cuộc tấn công đầu tiên do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, các con trai của ông và một số cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran, bao gồm cả các cuộc họp thường được tổ chức vào thứ Bảy.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết hai cuộc gặp đã được nhắm tới, cả hai đều liên quan đến các phương án ứng phó đối với làn sóng biểu tình lan rộng khắp Iran.

Một quan chức tình báo Israel nói rằng việc phát tín hiệu “không có cuộc tấn công sắp xảy ra” nhằm khiến lãnh đạo Iran cảm thấy an toàn.

"Mỹ và Israel muốn phát tín hiệu rằng sẽ không có cuộc tấn công nào sắp xảy ra, để ông Khamenei và những người khác cảm thấy an toàn", một quan chức tình báo Israel cho biết.

Một quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cho hay, họ có phần ngạc nhiên khi ông Khamenei không ẩn náu dưới hầm ngầm và khẳng định: "Ngay cả khi ông ta không ở trên mặt đất, chúng tôi vẫn có thể hạ mục tiêu".

    Quỳnh Như
    Axios
