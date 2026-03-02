Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Israel tuyên bố thả hơn 2.000 quả bom xuống Iran trong 36 giờ

Quỳnh Như

TPO - Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào ngày 28/2, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu và cơ sở quân sự tại Iran, thả hơn 2.000 quả bom chỉ trong 36 giờ đầu tiên.

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), số lượng bom được sử dụng trong 36 giờ đầu tương đương khoảng một nửa tổng số bom mà Không quân Israel từng triển khai trong toàn bộ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Trong giai đoạn đó, lực lượng này đã thực hiện hơn 700 phi vụ tác chiến.

IDF cho biết đã giành được ưu thế trên không trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu chiến dịch, sau khi vô hiệu hóa nhiều hệ thống phòng không của Iran ở khu vực phía tây nước này.

"Hiện tại, các máy bay chiến đấu của Israel đang sử dụng phương thức tấn công trực tiếp tại thủ đô Tehran, tức là thả bom trực tiếp xuống mục tiêu thay vì sử dụng tên lửa tầm xa", IDF cho biết.

Một máy bay chiến đấu của Không quân Israel thực hiện các cuộc tấn công vào Iran.

Theo IDF, quân đội nước này đang tìm cách duy trì ưu thế trên không khi tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu tại thủ đô Tehran.

"Trong những giờ gần đây, máy bay của không quân đã hoạt động với ưu thế trên không phận Tehran, tấn công và phá hủy nhiều mục tiêu", Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố.

Theo phía Israel, các mục tiêu bị tấn công bao gồm bệ phóng tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và các sở chỉ huy quân sự.

Cùng lúc đó, quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu, trực thăng và hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ hơn 50 máy bay không người lái được phóng từ Iran nhằm vào lãnh thổ Israel. IDF chưa công bố số lượng tên lửa đạn đạo bị đánh chặn, song khẳng định tỷ lệ đánh chặn đạt mức cao.

Quỳnh Như
Times Of Isreal
#Israel #Iran #không kích #ném bom #xung đột #quân sự #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục