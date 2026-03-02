Israel tuyên bố thả hơn 2.000 quả bom xuống Iran trong 36 giờ

TPO - Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào ngày 28/2, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu và cơ sở quân sự tại Iran, thả hơn 2.000 quả bom chỉ trong 36 giờ đầu tiên.

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), số lượng bom được sử dụng trong 36 giờ đầu tương đương khoảng một nửa tổng số bom mà Không quân Israel từng triển khai trong toàn bộ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Trong giai đoạn đó, lực lượng này đã thực hiện hơn 700 phi vụ tác chiến.

IDF cho biết đã giành được ưu thế trên không trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu chiến dịch, sau khi vô hiệu hóa nhiều hệ thống phòng không của Iran ở khu vực phía tây nước này.

"Hiện tại, các máy bay chiến đấu của Israel đang sử dụng phương thức tấn công trực tiếp tại thủ đô Tehran, tức là thả bom trực tiếp xuống mục tiêu thay vì sử dụng tên lửa tầm xa", IDF cho biết.

Một máy bay chiến đấu của Không quân Israel thực hiện các cuộc tấn công vào Iran.

Theo IDF, quân đội nước này đang tìm cách duy trì ưu thế trên không khi tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu tại thủ đô Tehran.

"Trong những giờ gần đây, máy bay của không quân đã hoạt động với ưu thế trên không phận Tehran, tấn công và phá hủy nhiều mục tiêu", Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố.

Theo phía Israel, các mục tiêu bị tấn công bao gồm bệ phóng tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và các sở chỉ huy quân sự.

Cùng lúc đó, quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu, trực thăng và hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ hơn 50 máy bay không người lái được phóng từ Iran nhằm vào lãnh thổ Israel. IDF chưa công bố số lượng tên lửa đạn đạo bị đánh chặn, song khẳng định tỷ lệ đánh chặn đạt mức cao.