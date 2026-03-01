Vùng 2 Hải quân bỏ phiếu bầu cử sớm

TPO - Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68, Nhà giàn DK1/9 và 4 tàu của Hải đoàn 128, Hải đoàn 129.

Sau 3 ngày xuất phát, sáng 1/3, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã có mặt tại Cụm Ba Kè, để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9. Sau khi đến bãi cạn Ba Kè, Đoàn công tác số 1 của Tổ bầu cử sớm do Đại tá Lê Hồng Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng tổ bầu cử đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên nhà giàn DK1/9.

Sau lễ tưởng niệm, tổ xuồng của Tàu Trường Sa 04 đã cơ động, đón các thuyền viên trên tàu Hải An 68 qua tàu để các cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử.

Anh Võ Tá Thanh (thuyền viên tham gia bỏ phiếu trên tàu Hải An 68) chia sẻ: “Tàu chúng tôi đã làm việc trên biển hơn 1 tháng nay và dự kiến sẽ không có mặt ở đất liền trong ngày bầu cử, nên tàu đã liên hệ với Tàu Trường Sa 04 để được bầu cử sớm trên biển. Được bầu cử sớm trên tàu của Hải quân, chúng tôi rất phấn khởi”.

Cử tri tàu Hải An 68 tìm hiểu các ứng viên đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thuyền viên trẻ Hồ Viết Huy (tàu Hải An 68) cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử sớm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên biển, tôi rất ấn tượng và cảm thấy rất ý nghĩa, hy vọng những đại biểu trúng cử sẽ cống hiến hết mình vì sự phát triển của đất nước”.

Thuyền viên Tàu Hải An 68 bỏ phiếu bầu cử trên Tàu Trường Sa 04.

Kết thúc bầu cử sớm trên tàu, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các vật chất, trang bị, cùng xuồng cơ động lên nhà giàn DK1/9 để tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/9. Chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 đã trang trí xong phòng bầu cử, cùng với những ca khúc về bầu cử, nội dung tuyên truyền về các ứng cử viên.

Đại tá Lê Hồng Quang - Tổ trưởng Tổ bầu cử hướng dẫn cho các cử tri trên Nhà giàn DK1/9.

Đại tá Lê Hồng Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử - quán triệt, hướng dẫn cụ thể các thể lệ, quy định công tác bầu cử. Các cử tri đã nghiên cứu kỹ các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 và tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, quy định.

Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định bầu cử.

Trên chuyến hải trình đến với Cụm Ba Kè vào ngày 27/2, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã tiến hành bầu cử cho các cử tri của 4 tàu của Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ.