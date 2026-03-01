CIA thâm nhập từ lâu trước khi ám sát Đại giáo chủ Iran Khamenei

TPO - Vụ tấn công nhằm sát hại lãnh tụ tối cao và quan chức cấp cao khác của Iran diễn ra sau quá trình chia sẻ thông tin tình báo chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, những người am hiểu về chiến dịch cho biết.

Các giáo sĩ dòng Shi’ite người Iraq cầm bức chân dung của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong cuộc biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2. (Ảnh AP)

Ngay trước khi Mỹ và Israel chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công Iran, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã xác định được vị trí của mục tiêu quan trọng nhất: Đại giáo chủ Ali Khamenei.

CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng qua, để đạt được độ tin cậy về vị trí và quy luật di chuyển của ông, báo New York Times dẫn lời những người nắm rõ chiến dịch cho biết.

CIA biết rằng cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran sẽ diễn ra vào sáng 28/3 tại khu phức hợp của Đại giáo chủ Khamenei ở trung tâm Tehran. Điều quan trọng nhất là CIA nắm được thông tin vị lãnh tụ tối cao sẽ có mặt tại địa điểm này.

Vì vậy, Mỹ và Israel quyết định điều chỉnh thời điểm tấn công để tận dụng tin tình báo mới nhận được.

Thông tin chính xác đó mở ra cơ hội để 2 nước đồng minh đạt được mục tiêu quan trọng đối với họ: loại bỏ các quan chức cấp cao Iran và Đại giáo chủ Khamenei.

Tốc độ đáng kinh ngạc của chiến dịch tấn công thể hiện sự phối hợp và chia sẻ tình báo chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, cũng như mức độ thâm nhập sâu rộng của 2 nước này vào giới lãnh đạo Iran.

Chiến dịch cũng cho thấy sự thất bại của các lãnh đạo Iran trong việc thực hiện biện pháp phòng ngừa đầy đủ để tránh bị lộ thông tin, trong bối cảnh cả Israel và Mỹ đã phát đi những tín hiệu rõ ràng rằng họ đang chuẩn bị cho chiến tranh.

Những người được báo cáo về nội dung tình báo cho biết, CIA đã chuyển thông tin tình báo - được mô tả là có “độ chính xác cao” về vị trí của ông Khamenei - cho Israel.

Sử dụng cả thông tin tình báo từ Mỹ và của riêng mình, Israel đã triển khai một chiến dịch được lên kế hoạch trong nhiều tháng: ám sát có chủ đích nhằm các lãnh đạo cấp cao của Iran.

Chính phủ Mỹ và Israel ban đầu dự định tiến hành cuộc không kích vào ban đêm, nhưng sau đó quyết định điều chỉnh thời điểm để tận dụng thông tin về cuộc họp tại khu phức hợp ở Tehran vào sáng 28/2.

Các lãnh đạo dự kiến họp tại nơi đặt văn phòng của tổng thống Iran, lãnh tụ tối cao và Hội đồng An ninh Quốc gia Iran.

Israel xác định rằng cuộc họp có sự tham gia của các quan chức quốc phòng hàng đầu Iran, bao gồm tướng Mohammad Pakpour - Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo; ông Aziz Nasirzadeh - Bộ trưởng Quốc phòng; Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani - lãnh đạo Hội đồng Quân sự; tướng Seyyed Majid Mousavi - Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng; ông Mohammad Shirazi - Thứ trưởng Tình báo; cùng nhiều người khác.

Chiến dịch bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ Israel, khi các tiêm kích cất cánh từ căn cứ. Cuộc không kích chỉ cần tương đối ít máy bay, nhưng được trang bị các loại đạn dược tầm xa và có độ chính xác cao.

Hai giờ năm phút sau khi cất cánh, tức vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng theo giờ Tehran, các tên lửa tầm xa đã đánh trúng khu phức hợp. Vào thời điểm đó, các quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Iran đang ở trong một tòa nhà thuộc khuôn viên; còn ông Khamenei ở một tòa nhà khác gần đó.

Nhà Trắng và CIA từ chối bình luận về những thông tin này.

Ngày 1/3, hãng thông tấn IRNA xác nhận cái chết của 2 lãnh đạo quân sự cấp cao mà Israel tuyên bố đã loại bỏ: Chuẩn đô đốc Shamkhani và Thiếu tướng Pakpour.

Khu phức hợp của Đại giáo chủ Iran Khamenei trước và sau khi bị tấn công. (Nguồn: AP)

Hiểu cách di chuyển

Những người được báo cáo về chiến dịch mô tả đây là kết quả của công tác tình báo hiệu quả và nhiều tháng chuẩn bị.

Tháng 6 năm ngoái, khi kế hoạch tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran đang được tiến hành, Tổng thống Donald Trump từng khẳng định rằng Mỹ biết nơi ông Khamenei đang ẩn náu và có thể đã loại bỏ ông.

Một cựu quan chức Mỹ cho biết nguồn tin tình báo đó dựa trên mạng lưới mà Mỹ đã sử dụng lần này.

Kể từ đó, theo cựu quan chức này và những người được báo cáo về tình báo, năng lực thu thập thông tin của Mỹ còn được cải thiện hơn nữa. Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày, Mỹ đã hiểu rõ hơn cách lãnh tụ tối cao và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo liên lạc và di chuyển vào thời điểm nhạy cảm. Mỹ đã sử dụng kiến thức đó để nâng cao khả năng theo dõi ông Khamenei và dự đoán các bước di chuyển của ông.

Mỹ và Israel cũng thu thập được thông tin cụ thể về vị trí của các sĩ quan tình báo chủ chốt của Iran. Trong các đợt không kích tiếp theo sau cuộc tấn công vào khu phức hợp lãnh đạo ngày 28/3, những địa điểm nơi các lãnh đạo tình báo đang lưu trú cũng bị tấn công.

Giám đốc tình báo hàng đầu của Iran đã thoát chết, nhưng tầng lớp lãnh đạo cấp cao của các cơ quan tình báo Iran đã bị tổn thất nặng nề, các nguồn tin được báo cáo về chiến dịch cho biết.