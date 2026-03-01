Phát thanh viên Iran khóc nức nở khi thông báo Đại giáo chủ Khamenei qua đời

TPO - Một phát thanh viên truyền hình nhà nước Iran đã bật khóc nức nở khi thông báo Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời.

"Học giả vĩ đại và chiến binh thánh chiến đã hy sinh mạng sống của mình để nâng tầm Iran… và ông đang hiện diện trong sự vinh quang của những vị tử đạo ở cõi trên”, hãng tin Mehr News nhấn mạnh.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Khamenei thiệt mạng trong văn phòng của ông tại khu phức hợp của mình ở thủ đô Tehran, sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào rạng sáng 28/2.

Đại giáo chủ Khamenei có bài phát biểu công khai cuối cùng vào ngày 17/2, sau khi cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran bắt đầu tại Geneva.

“Chúng ta phải có vũ khí răn đe; nếu một quốc gia không có vũ khí răn đe, họ sẽ bị giẫm đạp dưới chân kẻ thù”, ông nói.

“Vũ khí răn đe là một trong những điều thiết yếu của quốc gia chúng ta. Người Mỹ đang can thiệp vào vấn đề này mà không có bất kỳ lý do gì: ‘Các ông có thể có loại tên lửa này, tầm bắn như thế này và không hơn’, điều đó liên quan gì đến các ông? Đây là chuyện của quốc gia Iran”, ông Khamenei nói.

“Có vẻ như họ nghĩ rằng, và tổng thống Mỹ liên tục nói điều này, quân đội Mỹ là quân đội mạnh nhất thế giới; quân đội mạnh nhất thế giới đôi khi cũng có thể bị tát mạnh đến mức không thể đứng thẳng được”, Đại giáo chủ cảnh báo.

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khi đề cập đến Tổng thống Donald Trump và Israel đã tuyên bố rằng họ đã vượt qua “lằn ranh đỏ” và “sẽ phải trả giá”, truyền hình nhà nước Iran đưa tin.

Ông nói thêm rằng đất nước sẽ tiếp tục con đường của ông Khamenei.

Trong khi đó, ngày 1/3, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tấn công Iran “bằng sức mạnh chưa từng thấy trước đây” nếu Tehran trả đũa.

“Iran vừa tuyên bố rằng hôm nay họ sẽ tấn công rất mạnh, mạnh hơn bao giờ hết so với những gì họ từng hứng chịu. TỐT HƠN HẾT HỌ ĐỪNG LÀM THẾ, BỞI VÌ NẾU HỌ LÀM, CHÚNG TA SẼ TẤN CÔNG HỌ BẰNG MỘT SỨC MẠNH CHƯA TỪNG CHỨNG KIẾN TRƯỚC ĐÂY!” ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.