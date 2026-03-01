MC truyền hình khóc nức nở khi đưa tin Lãnh tụ Ali Khamenei thiệt mạng

TPO - Người dẫn chương trình truyền hình Iran bật khóc, nghẹn ngào, gần như không thể hoàn thành tin Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei từ trần. Thông tin này được giới chức Iran xác nhận rạng sáng 1/3 (giờ địa phương).

Đài CNN ngày 1/3 đưa tin một người dẫn chương trình của truyền hình Iran đã bật khóc khi thông báo lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời. Ông nghẹn ngào bật khóc trên sóng truyền hình, không nói thành lời và có lúc ngừng đọc bản tin.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày (giờ địa phương), giới chức Iran chính thức xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời, đồng thời tuyên bố quốc tang 40 ngày để tưởng niệm ông.

Thông tin này được đưa ra sau khi Mỹ và Israel tuyên bố ông Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào quốc gia này ngày 28/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng, cho rằng đây là “cơ hội lớn nhất duy nhất để người dân Iran giành lại đất nước của mình”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói một số người ở Iran đang “tìm kiếm” quyền miễn trừ.

“Chúng tôi nghe nói rằng nhiều thành viên của IRGC (Vệ binh Cách mạng), quân đội và các lực lượng an ninh, cảnh sát khác của họ không còn muốn chiến đấu nữa và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ phía chúng tôi”, ông Trump viết.

Ngày 1/3, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin trong nước cho biết đã xác nhận việc bốn thành viên gia đình Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran.

"Học giả vĩ đại và chiến binh thánh chiến đã hy sinh mạng sống của mình để nâng tầm Iran… và ông đang hiện diện trong sự vinh quang của những vị tử đạo ở cõi trên”, hãng tin Mehr News nhấn mạnh.

Theo thông tin được công bố, các nạn nhân bao gồm một con gái, con rể, cháu trai và một con dâu của ông Khamenei. Fars dẫn lời một nguồn tin am hiểu tình hình gia đình Lãnh tụ tối cao cho hay, sau khi xác minh, đã xác nhận sự ra đi của con gái, con rể và cháu trai của ông. Bên cạnh đó, một người con dâu cũng được cho là đã tử vong trong cuộc tấn công diễn ra vào sáng thứ Bảy.

Cùng thời điểm, hãng tin RIA Novosti sáng 1/3 cho biết trên tài khoản mạng xã hội X của ông Ali Khamenei xuất hiện hình ảnh thanh gươm rực lửa gắn với Nhà tiên tri Muhammad.

Theo truyền thuyết Hồi giáo, thanh gươm này được truyền lại cho Đại giáo chủ Ali và mang ý nghĩa thiêng liêng, tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ thế giới Hồi giáo trước kẻ thù. Động thái này được giới phân tích xem là thông điệp mang tính biểu tượng trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng.

Đám cháy tại một tòa nhà ở Tel Aviv sau khi Iran tấn công bằng tên lửa để đáp trả Israel. Ảnh: AP

Các nhà quan sát nhận định việc xác nhận thương vong trong gia đình Lãnh tụ tối cao không chỉ là mất mát cá nhân, mà còn phản ánh mức độ leo thang nghiêm trọng của xung đột, khi tác động của chiến tranh đã lan tới tầng lớp lãnh đạo và đời sống riêng tư của giới cầm quyền Iran. Đây được coi là dấu hiệu đáng lo ngại đối với an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Đến nay, việc tìm ra người kế nhiệm Đại giáo chủ Iran Khamenei vẫn là một câu hỏi ngỏ. Theo truyền thông nước này, trước khi bom của Mỹ và Israel bắt đầu rơi xuống ngày 28/2, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã lên kế hoạch cho quá trình chuyển giao quyền lực trong trường hợp ông qua đời.

Ông Khamenei, 86 tuổi, lãnh đạo Iran từ năm 1989. Ông được những người ủng hộ tôn kính như một đại diện của Thượng đế. Ông cũng là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, có tiếng nói quyết định trong tất cả các vấn đề quan trọng của nhà nước.

Kể từ khi kế nhiệm Ayatollah Ruhollah Khomeini - người khởi xướng cách mạng Hồi giáo, ông Khamenei lãnh đạo bằng “bàn tay sắt” và từ chối những lời kêu gọi thay đổi. Ông tự coi mình là người bảo vệ cuộc cách mạng, chịu trách nhiệm bảo vệ sự tồn tại của nền cộng hòa Hồi giáo.