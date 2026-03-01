Rosé (BlackPink) làm nên lịch sử

TPO - Tối 28/2 (giờ Anh), Rosé - thành viên nhóm BlackPink - đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên chiến thắng tại Brit Awards, một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất Vương quốc Anh.

Tại lễ trao giải lần thứ 46 diễn ra ở Co-op Live Arena (Manchester), Rosé được xướng tên ở hạng mục International Song of the Year (Ca khúc quốc tế của năm) với bản hit APT. - sản phẩm hợp tác cùng ngôi sao nhạc pop Mỹ Bruno Mars.

Trên sân khấu, cô gửi lời tri ân các thành viên BlackPink: “Xin gửi lời chào tới BlackPink. Jennie, Jisoo và Lisa, tôi yêu các bạn rất nhiều. Cảm ơn vì luôn truyền cảm hứng cho tôi”. Cô nhấn mạnh: “Bruno, tôi nhận giải thưởng này thay cho cả hai chúng ta. Cảm ơn vì đã luôn là người thầy và người bạn tuyệt vời nhất của tôi”. Nữ ca sĩ bày tỏ sự biết ơn với Teddy - nhà sáng lập kiêm giám đốc sản xuất của công ty quản lý The Black Label.

Rosé chiến thắng tại Brit Awards.

Bản hit làm nên lịch sử

APT. được phát hành tháng 10/2024 như đĩa đơn mở đường cho album phòng thu đầu tay “rosie” của Rosé và nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Ca khúc kết hợp giai điệu pop tươi sáng với đoạn điệp khúc gây nghiện, lấy cảm hứng từ trò chơi uống rượu phổ biến tại Hàn Quốc mang tên “apartment game”.

Trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, APT. trụ vững suốt 45 tuần - thành tích trụ hạng dài nhất đối với một ca khúc Kpop, đạt vị trí cao nhất ở hạng ba. Tại Anh, bài hát vươn lên hạng hai trên bảng xếp hạng Official Singles Chart Top 100 và duy trì hiện diện hơn một năm.

Tháng 9/2025, Rosé thắng hai giải tại MTV Video Music Awards, trong đó có giải thưởng quan trọng Song of the Year (Ca khúc của năm). Dù được đề cử ở các hạng mục lớn như Song of the Year, Record of the Year và Best Pop Duo/Group Performance tại Grammy Awards năm nay, cô chưa thể mang về cúp vàng Grammy.

Cột mốc mới cho Kpop tại Anh

Trước Rosé, chưa nghệ sĩ Kpop nào từng chiến thắng tại Brit Awards dù nhiều lần được đề cử. BTS từng nhận đề cử International Group of the Year vào các năm 2021 và 2022, tiếp đó là BlackPink năm 2023. Năm 2024, DJ người Hàn Peggy Gou được đề cử International Song of the Year nhưng không giành giải.

Tại lễ trao giải năm nay, ca khúc Golden trong nhạc phim của bộ phim Netflix Kpop Demon Hunters cũng được đề cử International Song of the Year. Nhóm nhạc hư cấu Huntr/x - nhân vật biểu diễn bài hát trong phim - cạnh tranh ở hạng mục International Group of the Year nhưng không chiến thắng.

Ba nghệ sĩ gốc Hàn tại Mỹ gồm Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami là những người góp giọng cho Huntr/x đã trình diễn trực tiếp Golden trên sân khấu Brit Awards, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trẻ.

Chiến thắng của Rosé được xem là bước ngoặt đối với Kpop tại thị trường Anh, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nghệ sĩ Hàn Quốc trên bản đồ nhạc pop quốc tế.