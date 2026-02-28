Nghệ sĩ Quang Minh ở tuổi 66: ‘Tôi tốn nhiều tiền mua mỹ phẩm’

TPO - Theo nghệ sĩ Quang Minh, ngoại hình cũng là “tài sản” cần được chăm chút song song với chuyên môn. "Mình còn mê nghề, còn muốn đứng trước khán giả thì phải giữ gìn. Nếu mình xuống sắc, yếu đi, ai để ý tới mình nữa”, anh nói.

Nghệ sĩ Quang Minh giữ phong độ ổn định ở tuổi 66. Anh cho biết bản thân không dám đòi hỏi hay đặt nặng chuyện vai chính - vai phụ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa việc mời vai nào cũng đồng ý. Ảnh: Đức Nguyễn.

Ở tuổi này, được nhớ đến đã là hạnh phúc

Ngay từ đầu cuộc trò chuyện, nghệ sĩ Quang Minh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt ra “ranh giới” rõ ràng: anh không chia sẻ chuyện đời tư. Không phải vì giấu giếm mà bởi anh đã quá quen với việc những câu chuyện cá nhân bị thêu dệt, xuyên tạc, kéo theo không ít hệ lụy cho người thân.

“Có những điều mình nói ra rất bình thường, nhưng khi qua nhiều lớp thông tin lại trở thành câu chuyện khác. Tôi không muốn gia đình phải chịu áp lực dư luận”, anh chia sẻ.

Năm qua, nghệ sĩ Quang Minh tham gia hai dự án điện ảnh, đều là những vai diễn có cá tính, có “đất” để thể hiện. Trong đó, một bộ phim dự kiến ra mắt dịp 30/4 khiến anh đặt nhiều kỳ vọng.

Ở độ tuổi hiện tại, nam nghệ sĩ khẳng định không dám đòi hỏi hay đặt nặng chuyện vai chính - vai phụ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa việc mời vai nào cũng đồng ý.

“Tôi hiểu vị trí của mình, lớp trẻ bây giờ rất đông và tài năng. Với tôi, được các đạo diễn nhớ tới là niềm an ủi lớn lao. Tôi không đòi hỏi vai chính nhưng cần có đất diễn để khán giả nhớ tới”, anh nói.

Theo nghệ sĩ Quang Minh, chăm sóc da không phải chuyện phù phiếm mà là một phần của sự chuyên nghiệp. Ảnh: Đức Nguyễn.

Theo Quang Minh, cát-xê được trả bằng tên tuổi và chỗ đứng mỗi người gây dựng trong nghề suốt nhiều năm. “Tuổi này rồi, tôi quý sức khỏe hơn hết. Tôi hạn chế những gì làm mình hao tổn năng lượng, dồn sức cho công việc. Nghề còn cần mình ngày nào thì mình còn phải giữ phong độ ngày đó”, anh cho hay.

Anh cũng nhắn nhủ lớp trẻ hạn chế ăn nhậu, thức khuya: “Tuổi trẻ thường chủ quan với sức khỏe. Đến khi nhận ra thì đã muộn”.

Nếu mình xuống sắc, yếu đi, không ai để ý tới mình nữa”

Nỗi ân hận mang theo suốt đời

Nói về bí quyết giữ gìn diện mạo, Quang Minh bật cười: “Tôi tốn tiền mỹ phẩm nhiều lắm”. Với anh, chăm sóc da không phải chuyện phù phiếm mà là một phần của sự chuyên nghiệp. Mỗi tối, anh đều tẩy trang, dùng sữa rửa mặt, serum và kem dưỡng. Buổi sáng, sau khi làm sạch da, anh tiếp tục dùng serum và đặc biệt không bao giờ quên kem chống nắng.

“Chống nắng rất quan trọng, để giữ cho da không bị lão hóa. Mình còn mê nghề, còn muốn đứng trước khán giả thì phải giữ gìn. Nếu mình xuống sắc, yếu đi, không ai để ý tới mình nữa”, anh bộc bạch. Theo Quang Minh, với người nghệ sĩ, ngoại hình cũng là “tài sản” cần được chăm chút song song với chuyên môn.

Nhiều năm qua, Quang Minh hiếm khi đón Tết trọn vẹn bên vợ con, đơn giản vì anh thường có lịch diễn ở nước ngoài. Nghệ sĩ, theo anh, quen với việc “ăn Tết sau” để đổi lại là tình cảm nồng nhiệt của khán giả nơi xa.

Hiện tại, nghệ sĩ Quang Minh có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái Tăng Khánh Chi. Ảnh: Đức Nguyễn.

“Lúc mọi người đốt pháo, đón giao thừa, tôi từng chảy nước mắt vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Hồi đó, năm nào tôi cũng hứa sẽ về ăn Tết với ba mẹ. Rồi công việc cuốn đi, con cái vướng lịch học. Tôi cứ hứa, hứa cho đến khi ba mẹ mất”, giọng anh trầm xuống.

Nỗi day dứt ấy theo anh đến tận bây giờ. “Tôi tự hỏi sao mình không bỏ một năm để về quê ăn Tết. Chỉ một năm thôi cũng được. Đó là điều tôi hối hận nhất. Ai còn cha mẹ, đừng hứa, đừng hẹn. Làm được gì thì hãy làm ngay. Mỗi năm trôi qua, ba mẹ lại xa chúng ta hơn một chút”, anh nhắn nhủ.

Quang Minh tên đầy đủ Võ Quang Minh, sinh năm 1959 tại Gò Công, Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) là nghệ sĩ hài, diễn viên kịch và điện ảnh quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước.

Quang Minh hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1980, từng là kép chính của các đoàn kịch, cải lương trước khi sang Mỹ định cư vào khoảng năm 1990. Về đời sống riêng, Quang Minh từng kết hôn với nghệ sĩ Hồng Đào, cả hai có 24 năm chung sống và hai con gái trước khi ly hôn năm 2019.

Sau này, anh có thêm một con trai với bạn gái hiện tại. Khi trở về Việt Nam hoạt động, Quang Minh tham gia nhiều dự án điện ảnh như Em chưa 18, Ngôi nhà bươm bướm, Tìm chồng cho mẹ, Cho em gần anh thêm chút nữa, Làm giàu với ma...