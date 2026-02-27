Lễ ăn hỏi MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy

TPO - Cầu thủ Đức Huy gây ấn tượng khi chuẩn bị tráp ăn hỏi là cua hoàng đế, sính lễ hiện đại gồm mỹ phẩm, túi xách và nhiều quà tặng sang trọng cho cô dâu Huyền Trang.

Lễ ăn hỏi của MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy. Video: Công Tố.

Sáng 27/2, lễ ăn hỏi của MC Huyền Trang (Mù Tạt) và cầu thủ Phạm Đức Huy diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Phú Thọ. Sau hành trình yêu dài, cặp đôi chính thức hoàn tất nghi thức truyền thống trước khi tổ chức lễ cưới vào ngày 22/3 tới.

Trong lễ ăn hỏi, Huyền Trang và Đức Huy thay hai bộ áo dài, tương ứng với từng nghi thức quan trọng.

Hai thiết kế áo dài được MC Huyền Trang và Đức Huy mặc trong lễ ăn hỏi sáng 27/2.

Trong nghi thức gia tiên, cô dâu - chú rể lựa chọn áo dài trắng thêu họa tiết ánh vàng. Bộ áo dài của Huyền Trang được thiết kế dáng ôm mềm mại, phần thân và tà thêu chim hạc, hoa lá cách điệu bằng chỉ và hạt đính nổi bật. Cô để tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ dịu dàng, nền nã.

Đức Huy diện áo dài trắng đồng điệu, thiết kế cổ cao truyền thống kết hợp họa tiết thêu chim hạc vàng ánh kim trải dọc thân áo.

Đáng chú ý, dàn tráp ăn hỏi của nhà trai cũng được chuẩn bị công phu với nhiều lễ vật giá trị. Ngoài các tráp truyền thống như trầu cau, bánh trà… gia đình chú rể còn gây ấn tượng khi mang tới cua hoàng đế, sính lễ hiện đại gồm mỹ phẩm hàng hiệu, túi xách và nhiều quà tặng sang trọng dành cho cô dâu.

Trong những khoảnh khắc chụp hình cùng người thân, cả hai liên tục nở nụ cười rạng rỡ, trao nhau ánh nhìn trìu mến.

MC Huyền Trang trước khi lên xe dâu.

Khoảnh khắc lên xe hoa về nhà chồng, Huyền Trang thay áo dài đỏ truyền thống, được thêu họa tiết phượng hoàng ở phần thân trước và tà áo. Đức Huy cũng diện áo dài đỏ, thiết kế tối giản. Trên tay cô dâu là bó hoa linh lan trắng - loài hoa biểu tượng cho hạnh phúc thuần khiết và sự khởi đầu mới trọn vẹn.

Điểm nhấn khác trong ngày vui là chiếc xe rước dâu thuộc dòng Rolls-Royce Ghost - mẫu sedan siêu sang có giá lăn bánh tại Việt Nam dao động khoảng 30-40 tỷ đồng (tùy phiên bản và cấu hình).

Huyền Trang (sinh năm 1993) và Đức Huy (sinh năm 1995) quen nhau từ 8 năm trước trong một chương trình giao lưu với lứa cầu thủ Thường Châu mà cô làm MC. Tuy nhiên, phải đến tháng 12/2024, họ mới chính thức công khai chuyện tình cảm.

Cặp đôi nhanh chóng trở thành một trong những cặp cầu thủ - WAG được yêu thích bởi sự hài hước và cách tương tác tự nhiên trên mạng xã hội. Huyền Trang thường xưng “chị”, gọi Đức Huy là “em trai”.

Tháng 11/2025, trong chuyến du lịch Hàn Quốc, Đức Huy ngỏ lời cầu hôn bạn gái. Huyền Trang kể bạn trai nói một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh là ở bên cạnh cô rồi tự đồng ý và đeo nhẫn mà không hỏi ý kiến của mình.

“Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé Đức Huy”, Huyền Trang chia sẻ.