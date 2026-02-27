Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Phim của Trường Giang vượt 100 tỷ đồng

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong bối cảnh thị trường đầu năm cạnh tranh gay gắt, đặc biệt dưới sức ép doanh thu từ "Thỏ ơi", thành tích của Trường Giang được xem là dấu mốc đáng chú ý.

Chiều 27/2, Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang sản xuất, đạo diễn và đóng chính cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành phim Việt thứ ba trong năm chạm cột mốc này. Trong bối cảnh thị trường đầu năm cạnh tranh gay gắt, đặc biệt dưới sức ép doanh thu từ Thỏ ơi, thành tích trên được xem là dấu mốc đáng chú ý.

Những ngày gần đây, đà tăng trưởng của phim chậm lại. Riêng ngày 27/2, tác phẩm có 1.216 suất chiếu, bán 18.480 vé, thu hơn 1,6 tỷ đồng. Cuối tuần qua, phim đạt 41 tỷ đồng với hơn 412.000 vé bán ra trên 4.761 suất chiếu.

truong-giang.jpg
Diễn xuất của Trường Giang cũng là yếu tố gây tranh cãi.

Trên bảng xếp hạng doanh thu ngày, phim bị Báu vật trời cho vượt qua, lùi xuống vị trí thứ ba. Từ sau khi các dự án như Nhà mình đi thôiCảm ơn người đã thức cùng tôi ra rạp, suất chiếu của phim cũng bị thu hẹp.

Ngay từ đầu, phim Nhà ba tôi một phòng chọn hướng đi an toàn khi khai thác hình ảnh quen thuộc của Trường Giang và tệp khán giả đại chúng. Phim tập trung vào câu chuyện tình thân và những mâu thuẫn trong gia đình.

Theo nhận định của giới chuyên môn và khán giả, tác phẩm không phải bước đột phá về mặt nghệ thuật, thậm chí còn gây tranh luận về cách xử lý tình huống và mạch cảm xúc. Phim đưa vào nhiều yếu tố melodrama, đặc biệt ở các phân đoạn cao trào gắn với bi kịch, nước mắt và mưa.

Một số chi tiết bị cho là xử lý nhanh, chưa tạo được cao trào cảm xúc tương xứng. Có tình huống được đặt ra hợp lý nhưng cách giải quyết còn đơn giản, khiến mâu thuẫn chưa được khai thác đến tận cùng.

Tuy nhiên, trong bức tranh phòng vé, lựa chọn an toàn lại trở thành lợi thế. Phim hướng tới trải nghiệm nhẹ nhàng, phù hợp không khí Tết và giai đoạn sau kỳ nghỉ. Yếu tố gia đình giúp tác phẩm tiếp cận số đông, đặc biệt là nhóm khán giả trung niên và khán giả đi xem theo nhóm.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Nhà ba tôi một phòng được dự đoán có thể cán mốc doanh thu khoảng 120 tỷ đồng. Con số này được xem là thành công lớn với Trường Giang khi anh tiếp tục thử sức ở vai trò đạo diễn.

Đỗ Quyên
#Phim của Trường Giang vượt mốc 100 tỷ đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục