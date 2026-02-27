Xuân Nghi sắp cưới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Xuân Nghi mới nhận lời cầu hôn của bạn trai là kỹ sư sau thời gian dài hẹn hò. Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 6 năm nay.

Sáng 27/2, ca sĩ Xuân Nghi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai ngỏ lời cầu hôn. Loạt ảnh ghi lại giây phút trao nhẫn, cái ôm đầy cảm xúc của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp. “Và rồi tôi lại buột miệng nói một câu ngốc nghếch như: Em đồng ý”, cô chia sẻ.

Bạn trai của Xuân Nghi là Kenny Minh Vũ - kỹ sư công nghệ đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen biết từ nhỏ, từng có giai đoạn mất liên lạc trước khi tình cờ gặp lại và phát sinh tình cảm. Đến nay, họ đã bên nhau bốn năm.

Xuân Nghi dự định tổ chức đám cưới vào tháng 6.

Theo chia sẻ của giọng ca sinh năm 1994, nửa kia là người chín chắn, kỷ luật nhưng giàu tình cảm, luôn âm thầm chăm sóc và ủng hộ cô trong công việc lẫn cuộc sống.

Về kế hoạch hôn lễ, Xuân Nghi dự kiến tổ chức tiệc cưới theo phong cách cổ điển, kết hợp âm nhạc jazz với quy mô khoảng 400 khách mời. Cô cho biết đây là thời điểm phù hợp khi sự nghiệp dần ổn định, còn chuyện tình cảm đã đủ chín muồi để bước sang giai đoạn mới.

Trước thềm hôn nhân, giọng ca 9X cũng chuẩn bị ra mắt album pop/rock ấp ủ hơn năm qua. Với Xuân Nghi, hôn nhân không phải điểm dừng mà là cột mốc mở ra chương mới.

Xuân Nghi hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, từng ghi dấu ấn với loạt album thiếu nhi phát hành trong giai đoạn 2005-2008. Năm 2010, cô sang Mỹ học tập, theo đuổi chuyên ngành liên quan đến công nghiệp âm nhạc và sản xuất tại University of Southern California.

Trở về Việt Nam, Xuân Nghi gây chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió. Xuân Nghi chia sẻ cô xem cuộc thi là trải nghiệm cần thiết. Cô xúc động vì tình yêu thương của mọi người ngoài sức tưởng tượng. "Đó là điều tôi mong mỏi, tìm kiếm suốt mấy chục năm nay khi làm nghề mà bây giờ mới có được. Mọi công sức, sự cố gắng đã được đền đáp", Xuân Nghi chia sẻ.

