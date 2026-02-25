'Thỏ ơi' vượt 300 tỷ đồng

TPO - Bước sang ngày thứ 9 ở rạp, phim của Trấn Thành chính thức cán mốc 300 tỷ đồng, trở thành tác phẩm đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất mùa phim Tết Bính Ngọ 2026.

Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu phòng vé của nam đạo diễn trong nhiều năm trở lại đây, đồng thời cho thấy những biến chuyển đáng chú ý của thị trường điện ảnh dịp Tết.

Chạm mốc 300 tỷ trong hơn 8 ngày

Tính đến 8h ngày 25/2, Thỏ ơi đã đạt 297 tỷ đồng. Dự kiến phim vượt 300 tỷ đồng chỉ trong vài giờ tới. Ra mắt từ Mùng 1 Tết, bộ phim mất hơn 8 ngày để đạt cột mốc này - tốc độ ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn so với nhiều tác phẩm ăn khách trước đó như Mai hay Mưa đỏ (đều cần khoảng 9 ngày để chạm mốc tương tự).

Riêng ngày 24/2, phim thu 25 tỷ đồng, bán hơn 300.000 vé trên gần 4.400 suất chiếu. Cuối tuần qua, Thỏ ơi bán hơn 1,2 triệu vé, chiếm 12.043 suất chiếu và thu thêm 123 tỷ đồng, bỏ xa các đối thủ còn lại trên bảng xếp hạng doanh thu.

Ở vị trí kế tiếp là Báu vật trời cho với gần 6 tỷ đồng/ngày, Nhà ba tôi một phòng đạt 5,7 tỷ đồng và Mùi phở khoảng 1,3 tỷ đồng. Khoảng cách lớn về doanh thu phản ánh sự phân hóa rõ rệt của thị trường Tết năm nay.

Văn Mai Hương là nữ diễn viên nhận được lượt thảo luận, đề cập nhiều nhất trong mùa phim Tết năm nay.

Theo nhận định của nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, Thỏ ơi có thể chạm hoặc tiệm cận doanh thu của Bộ tứ báo thủ khoảng 350 tỷ đồng, song khó tạo ra cú bùng nổ vượt trội so với các phim trước đó của Trấn Thành.

Với lợi thế đặt vé sớm cao và tỷ lệ lấp đầy tốt, Thỏ ơi nhanh chóng được các hệ thống rạp gia tăng suất chiếu. Đây là phản ứng mang tính thị trường nhằm tối ưu lợi nhuận, khi dòng tiền và nhu cầu khán giả tập trung mạnh vào phim dẫn đầu.

Tuy nhiên, từ Mùng 9 - Mùng 10 Tết, hai phim mới gồm Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Nhà mình đi thôi ra rạp, thị phần suất chiếu bắt đầu được điều chỉnh lại. Cùng với ba phim vẫn duy trì suất chiếu ổn định là Báu vật trời cho, Mùi phở và Nhà ba tôi một phòng, cục diện phòng vé bước vào giai đoạn cạnh tranh dài hơi, có thể có diễn biến mới hấp dẫn.

Hiệu ứng truyền thông và sức nóng mạng xã hội

Không chỉ dẫn đầu doanh thu, Thỏ ơi còn tạo ra lượng thảo luận lớn nhất dịp Tết. Theo bảng xếp hạng thảo luận phim Tết Bính Ngọ 2026 (16/2-22/2), phim dẫn đầu với 639.249 lượt đề cập, bỏ xa các đối thủ phía sau.

Đáng chú ý, có tới 6 diễn viên của phim lọt Top 10 gương mặt được quan tâm nhiều nhất mùa Tết, trong đó ca sĩ Văn Mai Hương đứng đầu với hơn 82.000 lượt nhắc đến. Điều này cho thấy chiến lược kết hợp giữa ngôi sao phòng vé và nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạng xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả.

Nhiều ý kiến cho rằng Thỏ ơi là bước tiến về tay nghề của Trấn Thành so với các tác phẩm trước, đặc biệt ở nhịp phim, cách xử lý cao trào và xây dựng tuyến nhân vật. Một số khán giả đánh giá phim tốt hơn Bộ tứ báo thủ nhưng chưa vượt được cảm xúc lắng đọng mà Mai từng tạo ra.

Bên cạnh những lời khen, tác phẩm cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng phim vẫn giữ phong cách ồn ào, có nhiều đoạn thoại chửi thề, thiếu tiết chế. Cái kết của phim cũng gây tranh luận khi bị nhận xét khiên cưỡng, thiếu logic.

Nhìn mặt bằng chung thị trường, Trấn Thành vẫn được đánh giá có ưu thế. Với đề tài không mới là ngoại tình, đạo diễn chọn cách tiếp cận giàu kịch tính, lồng ghép yếu tố giải trí và cảm xúc gia đình để tạo sự gần gũi với số đông. Chính sự kết hợp giữa yếu tố thị trường và nỗ lực làm mới cách kể đã giúp Thỏ ơi giữ được sức hút mạnh mẽ, cả trên phòng vé lẫn không gian thảo luận trực tuyến.

Ở thời điểm hiện tại, cán cân doanh thu cho thấy Trấn Thành tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Tuy vậy, cuộc đua phòng vé vẫn còn dư địa thay đổi khi thời gian công chiếu kéo dài và phản hồi khán giả tiếp tục được tích lũy.