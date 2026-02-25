Từ việc Thu Trang né 'Mùi phở'

TPO - Diễn viên Thu Trang liên tiếp không xuất hiện tại các sự kiện quảng bá phim “Mùi phở” khiến tin đồn bất hòa với ê-kíp lan nhanh. Nhiều ngôi sao quốc tế từng gây tranh cãi khi rút khỏi chiến dịch quảng bá, họ tác động đến hình ảnh bộ phim và tạo áp lực truyền thông ngoài dự kiến.

Nữ chính vắng bóng và những nghi vấn quanh “Mùi phở”

Dàn diễn viên phim Tết đang đẩy mạnh quảng bá cho hoạt động cinetour nhưng Thu Trang dường như đứng ngoài cuộc chơi.

Ở các buổi công chiếu ở hai đầu đất nước lẫn điểm giao lưu ở tỉnh, Thu Trang hầu như vắng bóng khiến dư luận đặt câu hỏi nghi vấn. Một số ý kiến cho rằng cô và ê-kíp có bất hòa. Số khác nhận định cô né truyền thông sau thất bại phòng vé của Ai thương ai mến.

Thu Trang (giữa) gây tranh cãi vì vắng mặt trong nhiều buổi quảng bá Mùi phở.

Diễn viên khẳng định cô tham gia Mùi phở với vai trò diễn viên, không giữ vị trí sản xuất. Tại các sự kiện quan trọng ở TPHCM, cô đều góp mặt. Riêng lịch quảng bá tại Hà Nội trùng với công việc đã nhận từ trước. Phía quản lý đã trao đổi sớm với đoàn phim để không ảnh hưởng kế hoạch chung.

Nữ diễn viên phủ nhận tin đồn mâu thuẫn. Cô cho biết vẫn giữ quan hệ tốt với đạo diễn Minh Beta và các nghệ sĩ trong đoàn. Minh Beta cũng để lại bình luận động viên. Động thái này phần nào xoa dịu suy đoán.

Ê-kíp Mùi phở đi cinetour nhưng thiếu nữ chính Thu Trang.

Trong phim, Thu Trang vào vai Trinh, con dâu ông Mùi do Xuân Hinh đảm nhận. Nhân vật tạo xung đột thế hệ. Nhiều khán giả đánh giá đây là điểm sáng của tác phẩm.

Tranh cãi bùng lên trong bối cảnh Thu Trang vừa trải qua cú vấp với Ai thương ai mến. Phim do cô sản xuất và đạo diễn, doanh thu khoảng 28 tỷ đồng. Con số không đạt kỳ vọng, cô thừa nhận thất bại, xem là cơ hội nhìn lại năng lực.

Trong thị trường điện ảnh, quảng bá gần như là nghĩa vụ ngầm. Thảm đỏ, talk show, phỏng vấn giúp bộ phim giữ nhiệt. Khi diễn viên chính vắng mặt, không khó hiểu khi nhiều đồn đoán xuất hiện. Áp lực lúc này dồn lên cả ê-kíp.

Những lần từ chối quảng bá phim gây tranh cãi



Không chỉ tại Việt Nam, nhiều sao nữ và cả nam từng vướng tranh cãi tương tự.

Tại Trung Quốc, Ngu Thư Hân từng bị chỉ trích vì vắng mặt ở loạt chiến dịch quảng bá phim truyền hình. Các dự án như Khúc biến tấu ánh trăng, Thương lan quyết, Khu rừng nhỏ của hai người hay Vân chi vũ đều thiếu bóng cô tại một số buổi quảng bá của nền tảng phát hành. Bạn diễn và ê-kíp tham gia đầy đủ nhưng nữ chính chỉ xuất hiện qua standee.

Khán giả cho rằng cô chưa sắp xếp hợp lý lịch trình, có người bênh vực nói cô quay phim liên tục và vướng tuần lễ thời trang quốc tế. Thời điểm Vân chi vũ phát hành, cô đang ở Milan Fashion Week. Dù lý do nào, việc nữ chính vắng mặt nhiều lần liên tiếp vẫn làm nhiều khán giả không hài lòng, cho rằng cô thiếu tinh thần trách nhiệm.

Ngu Thư Hân (trái) và Vương Ngọc Văn.

Một trường hợp khác là Vương Ngọc Văn với phim Một tình yêu bất ngờ đến. Khi phim bước vào giai đoạn tăng nhiệt, được khán giả để mắt, phòng làm việc của cô bất ngờ thông báo tạm dừng phối hợp quảng bá.

Phía nữ diễn viên cho rằng đội ngũ truyền thông cung cấp thông tin sai lệch cho nền tảng hợp tác, khiến cô bị hiểu lầm vi phạm quy tắc đăng bài. Đoàn phim sau đó đăng thư xin lỗi. Tranh cãi vẫn leo thang trên Weibo khiến một số hoạt động livestream quảng bá bị hủy.

Tại Hollywood, việc diễn viên chính không quảng bá phim không hiếm. Lý do rất khác nhau. Có người bất đồng sáng tạo, có người phản đối nội dung, có người dừng hợp tác vì khủng hoảng truyền thông.

Năm 2013, Jim Carrey rút khỏi chiến dịch quảng bá phim Kick-Ass 2. Ông cho rằng không thể ủng hộ một tác phẩm có yếu tố bạo lực sau vụ xả súng Sandy Hook. Quyết định gây tranh cãi nhưng xuất phát từ lập trường cá nhân.

Trường hợp khác là Edward Norton với The Incredible Hulk. Nam diễn viên bất đồng với hãng Marvel về hướng dựng phim. Ông từ chối tham gia họp báo. Sau đó, vai Hulk được giao cho Mark Ruffalo. Sự thay đổi này mở ra bước ngoặt cho cả thương hiệu.

Mo'Nique đoạt Oscar với Precious nhưng từ chối quảng bá ngoài phạm vi hợp đồng vì không được trả thêm thù lao. Quyết định này gây tranh cãi, ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp của cô sau đó.

Rachel Weisz (trái) và Cameron Diaz.

Cameron Diaz không tham gia quảng bá The Counselor vì bất đồng liên quan đến việc lồng tiếng lại vai diễn. Bộ phim sau này nhận nhiều phản hồi tiêu cực.

Trường hợp Rachel Weisz với Dream House cũng gây chú ý. Cô và bạn diễn từ chối quảng bá sau tranh chấp về bản dựng cuối cùng. Thiếu vắng dàn sao trong chiến dịch truyền thông, phim thất bại tại phòng vé.

Quảng bá là phần quan trọng của vòng đời tác phẩm, nhưng đây không phải điều được ràng buộc. Lịch trình cá nhân, mâu thuẫn sáng tạo hay vấn đề quyền lợi đều có thể khiến diễn viên rút lui.

Với Thu Trang, cả cô và đạo diễn đều phủ nhận bất hòa. Phản ứng của dư luận cho thấy họ không chỉ xem phim mà còn theo dõi cách nghệ sĩ đồng hành với sản phẩm.

Điện ảnh là cuộc chơi tập thể, việc quảng bá cũng vậy. Khi một mắt xích rời khỏi guồng quay, dư luận sẽ lấp chỗ trống bằng suy đoán. Đôi khi, tranh cãi lại trở thành phần không mong muốn của chiến dịch truyền thông.