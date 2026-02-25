Nghệ sĩ cho nhân viên nghỉ Tết một tháng hưởng lương

TPO - Dịp Tết Nguyên đán 2026, diễn viên Trương Bá Chi hủy toàn bộ lịch làm việc trong tháng 2 để nhân viên nghỉ một tháng hưởng lương. Nhiều công ty giải trí và công nghệ tại Trung Quốc cũng kéo dài kỳ nghỉ so với quy định.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Trương Bá Chi chủ động dừng mọi hoạt động trong tháng 2 để toàn bộ nhân viên được nghỉ phép có lương. Thông tin nhanh chóng leo top tìm kiếm trên Weibo, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi cô là “bà chủ ấm áp nhất”, “trăm năm khó gặp”. Không ít người hài hước hỏi “giờ nộp CV còn kịp không?”, “sếp Trương còn thiếu người không?”.

Trương Bá Chi cho nhân viên nghỉ Tết một tháng hưởng lương.

Những năm gần đây, Trương Bá Chi tập trung phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc đại lục. Bên cạnh các chương trình truyền hình, cô còn ghi dấu ấn ở mảng livestream bán hàng và vận hành thương hiệu thời trang riêng. Hoạt động kinh doanh ổn định giúp nữ diễn viên có điều kiện chăm lo phúc lợi cho đội ngũ cộng sự.

Theo nguồn tin, ngoài việc trực tiếp trao lì xì, cô sắp xếp cho nhân viên nghỉ trọn một tháng vẫn hưởng lương đầy đủ. Đây là điều hiếm thấy trong môi trường giải trí vốn bận rộn dịp cuối năm và đầu năm mới. Quyết định này được xem như món quà đầu xuân, giúp nhân viên có thêm thời gian sum họp gia đình.

Trong khi nhân viên nghỉ Tết dài ngày, Trương Bá Chi được bắt gặp tại Australia. Cô dành thời gian chuẩn bị thủ tục nhập học và sắp xếp cuộc sống cho con trai lớn Tạ Chấn Hiên (Lucas) trước khi vào đại học, ổn định nơi ở mới.

Nữ diễn viên cũng dành thời gian đưa con trai út Marcus đến khu vui chơi trong nhà. Một số người dân tại Australia cho biết cô ngoài đời thân thiện, sẵn sàng chụp ảnh và ký tên khi được đề nghị.

Trên mạng xã hội, Trương Bá Chi thường xuyên cập nhật đời sống thường nhật. Cô đăng hình ảnh ẩm thực và chia sẻ ở Australia hơn 20 ngày khiến mình “sắp tròn như quả bowling”. Nữ diễn viên cho biết khi trở lại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bắt đầu kế hoạch giảm cân để tái xuất với phong độ tốt nhất.

Không chỉ riêng Trương Bá Chi, nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc cũng áp dụng kỳ nghỉ Tết kéo dài trong năm nay. Theo lịch chính thức, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc kéo dài 9 ngày, từ 15/2 đến 23/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 7 Tết). Đây được xem là một trong những kỳ nghỉ dài nhất từ trước đến nay.

Phần lớn các tập đoàn lớn duy trì thời gian nghỉ 9-10 ngày. Một số doanh nghiệp công nghệ nổi bật với chế độ nghỉ dài hơn, song có kết hợp hình thức nghỉ phép năm hoặc đi làm bù.

Sohu cho biết tại Tencent, nhân viên nghỉ 10 ngày, từ 14/2-23/2. Trong đó có một ngày nghỉ sớm gọi là kỳ nghỉ đặc biệt dịp Xuân. Theo chia sẻ từ bộ phận nhân sự, trước đây kỳ nghỉ đặc biệt được thiết kế để nhân viên có thêm thời gian về quê trong ngày Giao thừa. Tuy nhiên từ năm 2025, Giao thừa được đưa vào danh sách ngày nghỉ lễ chính thức, khiến số ngày đặc biệt của công ty rút xuống còn một ngày.

Công ty mạng xã hội Kuaishou cho nhân viên nghỉ 9+1 ngày, từ 14/2-23/2. Người lao động có thể sử dụng thêm một ngày “phúc lợi đặc biệt” để nghỉ ngày Lễ tình nhân 14/2.

Trong khi đó, Meitu áp dụng kỳ nghỉ 11 ngày, từ 13/2-23/2/2026, nhiều hơn hai ngày so với quy định pháp định. Hai ngày 13/2 và 14/2 là kỳ nghỉ đặc biệt của công ty và không trừ vào phép năm. Tuy nhiên, nhân viên sẽ đi làm bù vào ngày 24/2 (thứ Ba) và 28/2 (thứ Bảy).