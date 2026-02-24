Thu Trang không quảng bá phim 'Mùi phở' có Xuân Hinh

TPO - "Mùi phở" đang là cái tên lép vế nhất mùa phim Tết năm nay. Giữa lúc doanh thu phim chững lại, sự thiếu vắng của nữ chính Thu Trang tại nhiều sự kiện quảng bá khiến khán giả tranh luận.

Thu Trang 'né' Mùi phở?

Sau một tuần ra rạp của bốn bộ phim Tết, cuộc đua nghìn tỷ mùa Tết Bính Ngọ bước vào giai đoạn phân hóa rõ rệt. Sau hơn hai tuần công chiếu, Mùi phở trở thành cái tên hụt hơi nhất so với Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho.

Theo số liệu phòng vé ngày 24/2, bộ phim chỉ còn 708 suất chiếu/12.606 vé bán ra, thu chưa đầy một tỷ đồng trong ngày. Tổng doanh thu dừng ở mức 32,6 tỷ đồng, con số gần như giậm chân tại chỗ nếu so với tốc độ tăng trưởng của các đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Thỏ ơi tiếp tục dẫn đầu khi bán 248.626 vé/4.305 suất chiếu, thu 18,89 tỷ đồng trong ngày. Báu vật trời cho bất ngờ bứt tốc, vượt qua Nhà ba tôi một phòng khi bán 56.260 vé/1.570 suất, trong khi đối thủ đạt 54.156 vé/1.811 suất, thu 4,1 tỷ đồng.

Thu Trang gần như vắng bóng khỏi các sự kiện quảng bá, cinetour Mùi phở trong dịp Tết.

Khoảng cách ngày càng bị nới rộng khiến Mùi phở rơi vào thế khó, đặc biệt khi mùa phim Tết vốn là “mùa vàng” quyết định phần lớn doanh thu năm của các nhà sản xuất.

Giữa lúc doanh thu Mùi phở chững lại, vấn đề được quan tâm nhiều nhất là mức độ hiện diện của nữ chính Thu Trang trong các hoạt động quảng bá.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, suốt chuỗi cinetour tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh thành, khán giả chỉ nhìn thấy NSƯT Xuân Hinh, diễn viên nhí Trần Bảo Nam hay Hà Hương, đạo diễn Minh Beta đến giao lưu, ký tặng, chụp ảnh cùng người xem.

Riêng Thu Trang gần như vắng bóng trong phần lớn các hoạt động hậu công chiếu. Nữ diễn viên không xuất hiện tại các buổi cinetour ở hai đầu đất nước, cũng không góp mặt ở nhiều điểm giao lưu tỉnh lẻ, nơi ê-kíp kỳ vọng tạo hiệu ứng truyền miệng.

Trên fanpage chính thức của phim từng đăng tải hình ảnh kèm thông tin cô tham gia cinetour vào mùng 3 Tết (19/2). Tuy nhiên, nữ diễn viên không có mặt cùng đoàn trong buổi giao lưu. Nhiều khán giả đặt câu hỏi về lý do Thu Trang không xuất hiện giao lưu cùng khán giả.

Trước đó, tại các buổi showcase giới thiệu dự án ở Hà Nội và TPHCM, cô cũng không tham gia. Thu Trang chỉ tham dự buổi công chiếu tại TPHCM tối 5/2, không xuất hiện chia sẻ, giao lưu ở suất chiếu sớm cùng báo chí. Ở buổi premiere tại Hà Nội, nữ diễn viên tiếp tục vắng mặt.

Trên trang cá nhân và fanpage của Thu Trang, số lượng bài đăng liên quan đến Mùi phở chủ yếu dừng ở việc chia sẻ poster hoặc trailer trong giai đoạn đầu.

Sự thiếu vắng ấy nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận. Khán giả cho rằng diễn viên có quyền lựa chọn mức độ tham gia quảng bá, tùy theo thỏa thuận hợp đồng hoặc lịch trình cá nhân. Số khác lại đặt vấn đề về trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt khi phim đang ở thế yếu trên bảng xếp hạng doanh thu.

Trách nhiệm của diễn viên đến đâu?

Ở các thị trường điện ảnh lớn, quảng bá không chỉ là nhiệm vụ của nhà sản xuất hay đội ngũ marketing. Theo Variety, quảng bá không phải là phần việc hỗ trợ mà trở thành mắt xích bắt buộc trong chu trình phát hành phim chiếu rạp. Với các dự án thương mại, đặc biệt là phim chiếu rạp dịp cao điểm, sự xuất hiện của diễn viên chính trong các hoạt động truyền thông được xem như một phần cam kết đồng hành cùng tác phẩm.

Tại Hollywood, “press tour” là thông lệ gần như mặc định. Trước và sau ngày phát hành, dàn sao chính phải tham gia dày đặc các buổi phỏng vấn truyền hình, talk show, podcast, thảm đỏ, chiếu sớm và giao lưu người hâm mộ.

Khi Barbie ra rạp, Margot Robbie cùng ê-kíp thực hiện chiến dịch quảng bá toàn cầu kéo dài nhiều tuần, phủ sóng từ Mỹ, châu Âu đến châu Á. Song song đó, Oppenheimer với Cillian Murphy và đạo diễn Christopher Nolan cũng triển khai chuỗi phỏng vấn chuyên sâu, định vị phim là tác phẩm điện ảnh tầm vóc, sự hợp tác giữa "quái kiệt" Nolan và tài tử Murphy.

Hai chiến dịch truyền thông quy mô lớn được giới phân tích xem là một phần quan trọng trong hiện tượng “Barbenheimer”, góp phần đẩy tổng doanh thu toàn cầu của hai phim lên mức hàng tỷ USD, theo Independent.

Sự hiện diện của các ngôi sao ở các buổi ra mắt, đồng hành tại cinetour quyết định lớn cho số phận bộ phim chiếu rạp.

Không chỉ ở Mỹ, mô hình quảng bá gắn chặt với diễn viên còn được chuẩn hóa tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở Hàn Quốc, hoạt động “stage greeting” - diễn viên trực tiếp đến từng rạp chào khán giả - diễn ra liên tục trong những tuần đầu phát hành. Với các phim ăn khách như The Roundup, hai ngôi sao hạng A Ma Dong Seok và Son Suk Ku cùng dàn cast di chuyển dày đặc nhiều ngày liền để duy trì sức nóng phòng vé.

Tại Nhật Bản, các buổi “aisatsu” (chào sân khấu) cũng là nghi thức quen thuộc. Diễn viên xuất hiện trước và sau suất chiếu để cảm ơn người xem. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, sự hiện diện này không chỉ mang tính hình thức mà còn tạo ra hiệu ứng truyền miệng - yếu tố được xem là then chốt với doanh thu tuần đầu.

Ở chiều ngược lại, có những trường hợp diễn viên hạn chế hoặc từ chối quảng bá và gây ra tranh luận về tác động đối với chiến dịch phát hành. Looper từng đưa tin về việc Vince Vaughn gần như không tham gia quảng bá cho Four Christmases, thậm chí không xuất hiện tại buổi công chiếu. Sự thiếu vắng của nam diễn viên khiến chiến dịch truyền thông thiếu điểm nhấn, buộc bạn diễn phải gánh phần lớn hoạt động quảng bá.

Tương tự, Lindsay Lohan được cho là không tích cực tham gia truyền thông cho The Canyons. Đạo diễn Paul Schrader khi đó từng công khai bày tỏ sự thất vọng vì phim không nhận được đủ sự hỗ trợ quảng bá từ diễn viên chính, giữa lúc dự án vốn đã hạn chế về kinh phí marketing. Bộ phim sau đó có doanh thu khiêm tốn và nhanh chóng rời rạp, Looper đưa tin.

Một trường hợp khác là Shia LaBeouf với bộ phim Nymphomaniac. Những ồn ào hậu trường và sự xuất hiện hạn chế của anh trong các hoạt động quảng bá từng khiến truyền thông quốc tế đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận khán giả đại chúng của tác phẩm vốn đã kén người xem.

Ngôi sao không chỉ là người thể hiện vai diễn mà còn là kênh truyền thông có sẵn lượng người theo dõi, khán giả trung thành. Mỗi lần xuất hiện, mỗi bài đăng trên mạng xã hội hay mỗi buổi giao lưu trực tiếp đều góp phần kéo dài vòng đời truyền thông của bộ phim.

Khi chiến dịch quảng bá được triển khai đồng bộ giữa nhà sản xuất và diễn viên, hiệu ứng cộng hưởng có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong giai đoạn quyết định của phòng vé.