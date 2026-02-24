Phi vụ lừa đảo giới thượng lưu

Bộ phim Hàn Quốc The Art of Sarah của Netflix đang trở thành tâm điểm chú ý khi đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình tạo nhiều thảo luận nhất tuần, theo thống kê của Good Data Corporation.

Ra mắt chưa lâu, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các nền tảng tin tức, blog, cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội. Không chỉ nội dung gây tò mò, diễn xuất của dàn cast cũng góp phần đẩy độ thảo luận của phim lên cao.

Shin Hye Sun vào vai Sarah Kim, người tự nhận là giám đốc khu vực châu Á của Boudoir, nhà mốt châu Âu cao cấp nhưng không có thật. Mở đầu phim, Sarah tổ chức buổi ra mắt xa hoa cho Boudoir, thương hiệu đang gây sốt trong giới thượng lưu Hàn Quốc.

Sau bữa tiệc, cô đột ngột biến mất. Không lâu sau, một thi thể được tìm thấy dưới cống ngầm ở Cheongdam - trung tâm thời trang hào nhoáng của Seoul. Thi thể khó nhận dạng, hình xăm và chiếc túi xách độc bản giúp xác định nạn nhân chính là Sarah.

Shin Hye Sun (trái) và Lee Joon Hyuk (phải).

Thanh tra Park Mu Gyeong (Lee Joon Hyuk đóng) vào cuộc điều tra. Câu hỏi nhanh chóng chuyển từ “Ai đã giết cô?” sang “Sarah Kim có thật sự tồn tại hay không?”.

Với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng độ thảo luận, The Art of Sarah được dự báo tiếp tục là một trong những tác phẩm đáng chú ý của màn ảnh Hàn thời gian tới.

Ảo ảnh địa vị

Sarah xuất hiện đầy bí ẩn, bước vào cửa hàng xa xỉ và mua sạch hàng tồn kho. Tin đồn lan nhanh trong giới thượng lưu cô là đại diện châu Á của Boudoir - thương hiệu châu Âu cực kỳ kín tiếng, chỉ tầng lớp tinh hoa mới biết đến.

Trong thế giới nơi quyền lực gắn liền với vẻ ngoài hào nhoáng, Sarah thao túng mọi người bằng lời hứa về danh tiếng. Nạn nhân của cô là những nhân viên cửa hàng tham vọng, các đại gia mới nổi khao khát được giới thượng lưu lâu đời công nhận.

SCMP nhận xét so sánh với Inventing Anna hay Anna là điều khó tránh, khi The Art of Sarah khai thác sức mạnh và sự mong manh của nhận thức về địa vị xã hội. Phim không che giấu việc Sarah chỉ là sản phẩm bịa đặt, đồng thời quay ngược về quá khứ của cô để bóc trần thân phận thực sự là người bình thường, ngập trong nợ nần.

Boudoir là hư cấu nhưng lại trở nên thật khi được giới tinh hoa chấp nhận. Bộ phim đặt ra ranh giới mong manh giữa thật và giả trong thế giới xa xỉ, nơi ảo tưởng lấn át thực tại. Ngay đầu phim Sarah đã nói: “Sự thật giống như ánh sáng, có thể làm ta lóa mắt. Còn dối trá lại như hoàng hôn tuyệt đẹp, khiến mọi thứ trở nên rực rỡ hơn”.

Hào nhoáng nhưng chưa trọn vẹn

Âm mưu của Sarah được xây dựng nhiều tầng lớp, thể hiện qua cách kể chuyện đan xen các đoạn hồi tưởng. Nhịp phim dồn dập khiến khán giả khó có thời gian kiểm chứng liệu các mảnh ghép có thực sự khớp nhau.

Mạch chính của phim xoay quanh cuộc điều tra ở hiện tại do Mu Gyeong thực hiện, nhưng yếu tố trinh thám được triển khai khá hời hợt, thiếu cao trào. Lee Joon Hyuk sở hữu ngoại hình cuốn hút, nhân vật của anh chưa được xây dựng đủ chiều sâu để tạo dấu ấn. Tuyến nhân vật phụ là người cộng sự, con trai nghị sĩ, cũng bị đánh giá là rườm rà, không đóng góp nhiều cho diễn biến câu chuyện.

Gây tò mò nhất là chi tiết thi thể được cho là của Sarah Kim có thể không phải cô, dù hình xăm ở bàn chân tưởng như là bằng chứng nhận dạng không thể chối cãi. Ngay cả câu chuyện về Sarah mà Jung Yeo Jin kể với Thanh tra Park trong tập đầu tiên cũng tồn tại nhiều lỗ hổng và điểm khó hiểu.

Chẳng hạn, cô lấy đâu ra hàng tỷ won tiền mặt để mua số túi xách xa xỉ ấy? Vì sao không ai từng nghe đến Boudoir nhưng vẫn dễ dàng chấp nhận sự xuất hiện của thương hiệu này? Bằng cách nào Sarah có trong tay khối tài sản khổng lồ khi cô thậm chí không phải CEO của công ty?

Hành trình Thanh tra Park lần theo nguồn gốc của Sarah và bóc tách màn lừa đảo kéo dài nhiều năm hứa hẹn là điểm hấp dẫn nhất của phim. Trước hết, khán giả cần biết Sarah thực sự xuất thân từ đâu và đã xây dựng cuộc đời hào nhoáng ấy như thế nào. Tiếp đó là câu hỏi cô có thật sự đã chết hay chưa và những ai trong thế giới của cô đã bị cuốn vào mạng lưới dối trá ấy.

Bù lại, phần hình ảnh được đầu tư mạnh với loạt túi xách, trang phục xa hoa, tông màu bóng bẩy đặc trưng của đạo diễn Kim Jin Min (Extracurricular, My name). Shin Hye Sun thể hiện trọn vẹn nhiều lớp mặt nạ của Sarah bằng diễn xuất tự tin, sắc sảo và linh hoạt.

The Art of Sarah đưa ra góc nhìn thú vị về xã hội hiện đại, nơi con người ám ảnh với vẻ ngoài hơn giá trị thực chất. Dù thế, phim mắc phải tham vọng ôm đồm khi vừa muốn đào sâu chủ đề, vừa chạy theo nhịp kể kịch tính.

Hình ảnh bắt mắt và cốt truyện dồn dập giúp bộ phim giải trí từ đầu đến cuối. Tuy vậy, SCMP đánh giá câu chuyện chưa giải quyết trọn vẹn các chủ đề mà nó đặt ra.