Lý do Thu Trang biến mất

TPO - Diễn viên Thu Trang nói cô không xích mích với đạo diễn Minh Beta hay diễn viên Xuân Hinh như những tin đồn lan truyền trên mạng. Nữ diễn viên có lý do khi vắng mặt ở sự kiện quảng bá phim "Mùi phở".

Thu Trang liên tiếp vắng mặt ở những sự kiện quảng bá phim Mùi phở tại Hà Nội khiến khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ của nữ nghệ sĩ với đoàn phim. Dù ở buổi quảng bá, MC vẫn giới thiệu tên Thu Trang và chia sẻ cô không thể có mặt do bận lịch trình cá nhân, những bình luận khẳng định Thu Trang và ê-kíp của đạo diễn Minh Beta bất hòa vẫn xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Luồng ý kiến khác cho rằng Thu Trang né tránh truyền thông sau thất bại của Ai thương ai mến ngoài phòng vé.

Thu Trang chỉ dự sự kiện công chiếu phim ở TPHCM.

Đáp trả thông tin này, Thu Trang nhấn mạnh vai trò của cô ở Mùi phở là diễn viên, không phải nhà đầu tư hay đóng góp vào khâu sản xuất phim. Ở những cột mốc quan trọng của Mùi phở tại TPHCM, Thu Trang đều có mặt.

"Có những thời điểm lịch làm việc chồng chéo, di chuyển liên tục nhưng Trang vẫn ưu tiên sắp xếp để được đồng hành cùng ê-kíp và các anh chị em diễn viên. Riêng các hoạt động tại Hà Nội, do vướng lịch công tác đã được xác nhận từ trước, phía quản lý của Trang đã trao đổi sớm với đoàn phim để thống nhất phương án với mong muốn không làm ảnh hưởng đến công việc chung", Thu Trang giải thích.

Nữ diễn viên khẳng định không đứng ngoài dự án phim, thậm chí luôn chủ động quảng bá Mùi phở trên mạng xã hội. Thu Trang cũng phủ nhận tin đồn bất hòa với nghệ sĩ trong đoàn phim: "Mỗi lần gặp lại anh Minh Beta, bố Xuân Hinh, anh Cường Cá, chị Hà Hương cùng các anh chị em diễn viên khác, Trang và mọi người đều trò chuyện vui vẻ, thoải mái. Hoàn toàn không có bất kỳ xích mích hay mâu thuẫn nào như những lời đồn đoán đang lan truyền".

Khép lại bài đăng, nữ diễn viên bày tỏ không muốn tạo thêm ồn ào để phim được đến với khán giả một cách trọn vẹn, công bằng.

Thu Trang khẳng định không bất hòa với đạo diễn Minh Beta hay nghệ sĩ Xuân Hinh.

Đạo diễn Minh Beta bình luận ngắn gọn dưới phần giải thích của Thu Trang, anh viết: “Trong nhà thì yên ấm mà ngoài ngõ cứ đồn đại linh tinh. Thương em!”. Thu Trang đáp: “Em thương nhà mình lắm, mong rằng những thông tin chưa chính xác kia sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm gia đình mình”. Tương tác giữa hai nghệ sĩ tiếp tục cho thấy mối quan hệ giữa Thu Trang và ê-kíp Mùi phở.

Ở Mùi phở, Thu Trang đóng vai Trinh - con dâu ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh). Vai diễn được đánh giá nổi trội hơn hẳn các đồng nghiệp như Hà Hương, Tiến Lộc, Thanh Hương. Thu Trang đủ hài hước, duyên dáng trong màn tung hứng với nghệ sĩ Xuân Hinh. Nữ nghệ sĩ gần như là người có chất "điện ảnh" nhất phim, giữa dàn diễn viên lần đầu thử sức trên màn ảnh rộng. Sự đối đầu giữa vai của Thu Trang với nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim đại diện cho cuộc chiến thế hệ trong gia đình ông Mùi.

Trước Mùi phở, Thu Trang đóng chính Ai thương ai mến - bộ phim do chính nữ nghệ sĩ sản xuất, đảm nhận cả vai trò đạo diễn. Là một trong những phim mở màn điện ảnh Việt năm 2026, Ai thương ai mến nhạt nhòa cả về diễn xuất lẫn kịch bản. Phim thua lỗ khi chỉ thu về 28 tỷ đồng, kém rất xa thành tích phim Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang năm 2025.

Nói về thất bại, Thu Trang cho biết cô chạnh lòng, nhận trách nhiệm và thẳng thắn nhìn nhận năng lực còn hạn chế.

"Thú thật, có những khoảnh khắc tôi buồn, nhưng buồn không phải để than trách, mà để tự hỏi mình còn thiếu điều gì. Những lời góp ý, dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn, tôi đều đọc và suy ngẫm. Có thể bộ phim chưa chạm được đến số đông, nhưng tôi tin rằng mỗi lần vấp ngã là một lần mình trưởng thành hơn trong nghề", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Cú ngã của Thu Trang cho thấy thị hiếu khán giả ngày càng khó nắm bắt. Tên tuổi của đạo diễn và dàn diễn viên không phải yếu tố quyết định khán giả có ra rạp mua vé hay không. Kịch bản Ai thương ai mến dễ xem, dễ thấm nhưng đã quá cũ.