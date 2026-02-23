Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Jennie (BlackPink) bị chỉ trích dữ dội

Hà Trang

TPO - Jennie của BlackPink đang đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội khi bị nghi ngờ làm giả, thổi phồng thành tích với album solo đầu tay "Ruby".

Tranh cãi bùng lên sau khi International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) công bố danh sách những album bán chạy nhất thế giới năm 2025, dựa trên doanh số thuần (pure sales), theo Koreaboo.

Trong top 20, có tới 13 vị trí thuộc về các nghệ sĩ Kpop như Stray Kids, Seventeen, Enhypen, Tomorrow x Together, Zerobaseone, Ive, G-Dragon, NCT Wish, aespa và Boynextdoor.

637985786-1452095306356458-543972857820856375-n.jpg
634077820-1446484510250871-1172994423554306296-n.jpg

Điều khiến nhiều cư dân mạng thắc mắc là tên Jennie không xuất hiện trong bảng xếp hạng, dù trước đó có thông tin cho rằng album Ruby đã bán được một triệu bản chỉ trong tuần đầu phát hành.

Trong danh sách của IFPI, vị trí thứ 20 thuộc về album Ive Secret của IVE với 1,07 triệu bản. Con số này được cho là không quá cách biệt so với thành tích mà Jennie được công bố.

Việc vắng mặt khỏi bảng xếp hạng của IFPI làm dấy lên nhiều ý kiến hoài nghi. Một số người cho rằng đội ngũ truyền thông của Jennie đã công bố số liệu thiếu chính xác về doanh số album.

Tuy nhiên, cũng có không ít người hâm mộ lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ. Họ cho rằng việc không góp mặt trong danh sách cuối năm của IFPI có thể xuất phát từ nhiều yếu tố kỹ thuật khác nhau trong cách tính doanh số, thời điểm chốt số liệu hoặc tiêu chí thống kê riêng của tổ chức này.

Một chi tiết khác cũng được nhắc đến là trong bài viết đầu tiên đưa tin về việc album của Jennie đạt một triệu bản tuần đầu, từ được sử dụng là “shifted” (phân phối/đẩy ra thị trường) thay vì “sold” (bán đến tay người tiêu dùng). Điều này có thể hàm ý số album được vận chuyển đến các cửa hàng hoặc nhà phân phối, chứ chưa chắc đã là lượng tiêu thụ thực tế.

Hiện Jennie và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về những tranh cãi xoay quanh doanh số album Ruby.

Hà Trang
#Jennie #BlackPink #album solo #doanh số #IFPI #tranh cãi #Ruby

