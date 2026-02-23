Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Nữ diễn viên bị đuổi khỏi đoàn phim

Minh Vũ

TPO - Hậu Bản là diễn viên hài trên mạng, cô tham gia vào dự án của tài tử Dương Dương nhưng bị yêu cầu bị rời khỏi đoàn ngay trong ngày khai máy.

Trang 163 đưa tin mới đây nam diễn viên Dương Dương đã tham gia buổi lễ khai máy của phim cổ trang Không nhường giang sơn, trong đó có sự tham gia của các diễn viên Trạch Tử Lộ, Chu Khiết Quỳnh và Hot Douyin Hậu Bản.

Hậu Bản là nghệ sĩ hài thường quay video ngắn trên mạng, việc cô được tham gia dự án truyền hình lớn như Không nhường giang sơn tạo nên cuộc tranh cãi lớn với khán giả, đặc biệt là người hâm mộ của nam chính Dương Dương.

duong-duong4.jpg
duong-duong33.jpg
Hậu Bản tại buổi lễ khai máy phim, chụp hình chung với nữ chính Chu Khiết Quỳnh.

Theo đó, năm 2023, Hậu Bản từng quay các video ngắn chế giễu bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi và Dương Dương. Khi đó, Dương Dương bị chê khắp mạng xã hội và Hậu Bản cũng đu theo trào lưu này. Tuy nhiên, người hâm mộ của Dương Dương cho rằng việc mời nghệ sĩ từng có hành vi bôi nhọ nam diễn viên vào phim do anh đóng chính là sự thiếu tôn trọng với tài tử họ Dương. Đặc biệt, trong dàn nghệ sĩ của Không nhường giang sơn, chỉ có Dương Dương là tên tuổi đủ sức gánh vác bộ phim, thu hút nhà đầu tư và khán giả.

Vì vậy, fan của Dương Dương đã tuyên bố tẩy chay dự án Không nhường giang sơn cho đến khi đoàn phim đáp ứng yêu cầu loại Hậu Bản ra khỏi danh sách diễn viên. Sự việc trở nên ầm ĩ, thu hút sự chú ý của truyền thông. Đến sáng 23/2, có thông tin Hậu Bản đã bị gạch tên. Tin tức này thu hút tới hơn 70 triệu lượt đọc chỉ tính riêng trên Weibo, trở thành đề tài nóng hổi được công chúng bàn luận.

Một số người ủng hộ cho rằng Hậu Bản có ngoại hình không xuất sắc, chỉ đóng vai phụ không có địa vị quan trọng, đoàn phim bỏ cô là chính xác, tránh đắc tội với nam chính.

duong-duong23.jpg
Hậu Bản từng làm phim chế giễu Dương Dương khiến người hâm mộ nam diễn viên tức giận.
duong-duong12a.jpg
Khán giả cũng cho rằng nhan sắc của cô làm giảm chất lượng đội ngũ diễn viên.

Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ Hậu Bản, cho rằng cô là diễn viên hài có năng lực, chỉ cần nữ diễn viên thể hiện tốt vai diễn thì không nên vì chuyện cũ mà chặn đường sống, tương lai nghệ thuật của diễn viên trẻ.

Không nhường giang sơn chuyển thể từ tiểu thuyết mạng đề tài lịch sử giả tưởng do tác giả Tri Bạch sáng tác. Phim kể về câu chuyện truyền kỳ của cô nhi Lý Sất (Dương Dương đóng) vươn lên trở thành hoàng đế khai quốc trong thời loạn.

Tuy nhiên, theo một số thông tin từ giới chuyên môn, kịch bản của Không nhường giang sơn bị thay đổi làm giảm vai trò và đất diễn của nam chính Dương Dương. Các phân cảnh đắt giá đều được trao cho nam phụ. Thậm chí, nữ chính Chu Khiết Quỳnh cũng có mối quan hệ tình cảm với nam phụ thay vì nam chính. Sau nhiều tranh cãi, mới đây Dương Dương đã xách hành lý rời khỏi phim trường với lý do xin nghỉ phép 5 ngày để dưỡng thương.

duong-duong8.jpg
duong-duong10.jpg
Dương Dương xuất hiện tại buổi lễ khai máy phim, nhưng anh đột ngột rời đoàn 5 ngày với lý do dưỡng thương.
Minh Vũ
#Hậu Bản #Dương Dương #Bất nhượng giang sơn #Không nhường giang sơn #Trạch Tử Lộ #Chu Khiết Quỳnh #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

