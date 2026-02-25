Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bà Melania và Barron Trump gây chú ý

Tú Oanh

TPO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang đơn giản mà thanh lịch. Trong khi đó, Barron hiếm hoi xuất hiện công khai kể từ khi bước sang năm hai đại học.

Tối 24/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp liên bang tại Điện Capitol (Washington D.C, Mỹ) lần đầu trong nhiệm kỳ thứ hai. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và đông đủ các con trai - gái lẫn dâu - rể đều có mặt tại phòng họp Hạ viện để ủng hộ ông chủ Nhà Trắng.

7.jpg
Gia đình đến ủng hộ ông Trump trong buổi đọc Thông điệp liên bang. Ảnh: AP.

Như thường lệ, phong cách thời trang của bà Melania nhận được sự chú ý lớn từ giới truyền thông. Cựu người mẫu sinh năm 1970 xuất hiện trong bộ vest của Dolce & Gabbana, kết hợp với giày cao gót Manolo Blahnik và áo sơ mi cotton trắng.

Ông Donald Trump và Melania là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Dolce & Gabbana. Họ thường xuyên được nhìn thấy diện trang phục của thương hiệu này tại nhiều sự kiện công cộng khác nhau.

Trong lần lộ diện mới nhất, bà Melania chọn trang phục cơ bản, có thể bắt gặp trong bất cứ môi trường công sở nghiêm túc nào. Tuy vậy, vóc dáng chuẩn cùng khí chất thanh lịch giúp bà dễ dàng thành tâm điểm.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho phong cách của Đệ nhất phu nhân Mỹ: “Bà Melania thật quyến rũ!”, “Bà ấy là người phụ nữ thanh lịch nhất hành tinh”, “Tôi có chút ghen tỵ. Ở độ tuổi này, phụ nữ khó kiểm soát được cân nặng”…

5.jpg
3.jpg
2.jpg
Bà Melania Trump được khen ngợi nhờ phong cách thời trang đơn giản, thanh lịch. Ảnh: Getty Images.

Ngồi cạnh bà Melania Trump ở hàng ghế đầu là Barron. Thanh niên sinh năm 2006 hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện công khai trong nhiều tháng qua. Tin tức gần nhất về cậu út nhà Trump là liên quan đến phiên tòa xét xử vụ bạo lực gia đình tại tòa án cấp thấp ở London, Anh, vào cuối tháng 1. Trong đó, Barron đóng vai trò nhân chứng then chốt.

Tái xuất trước truyền thông, Barron nổi bật nhờ chiều cao 2,06 m. Nam sinh Gen Z vượt trội hơn so với các anh chị khi đứng cùng khung hình.

Nhân vật khác không thể bỏ qua là Ivanka Trump. Cựu cố vấn tổng thống trông thời thượng với bộ váy áo hai mảnh đơn sắc của Oscar De La Renta - một trong những nhà thiết kế yêu thích của cô.

Theo Daily Mail, chiếc áo ánh kim ombre có giá 4.990 USD, chân váy cùng kiểu có giá 2.390 USD. Cô phối với ví cầm tay màu đen đơn giản và đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen. Vẻ ngoài xinh đẹp được hoàn thiện bằng mái tóc vàng thẳng mượt với đường rẽ ngôi giữa đặc trưng.

Người đẹp sinh năm 1981 chia sẻ khoảnh khắc đoàn tụ với gia đình trên trang cá nhân.

Trước đó, cô vắng mặt tại buổi ra mắt phim bà Melania ở Washington D.C vào ngày 29/1, thay vào đó tham dự sự kiện của JPMorgan Chase & Co ở Miami Beach (Florida, Mỹ). Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng khơi lại nghi vấn rạn nứt giữa Melania và Ivanka, được cho là bắt đầu từ nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên của ông Trump.

m1.jpg
Barron và Ivanka Trump hiếm hoi dự sự kiện công khai cùng gia đình. Ảnh: AP.
8.jpg
Barron cao vượt trội hơn các anh chị. Ảnh: X
Tú Oanh
#Melania Trump #Barron Trump #Donald Trump #Ivanka Trump #Tổng thống Mỹ #thông điệp liên bang

