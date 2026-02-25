Minh Trang khiến khán giả đòi bỏ phim

TPO - Minh Trang đảm nhận vai nữ chính trong "Không giới hạn". Tuy nhiên, khả năng đọc thoại của cô có vấn đề.

Giọng thoại thiếu tự nhiên của Minh Trang làm hỏng nhân vật.

Bộ phim truyền hình Không giới hạn đã phát sóng đến tập 12 với hành trình chinh phục Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn thủ vai) của Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang). Tuy nhiên, khi phân cảnh của Minh Trang xuất hiện càng nhiều, khán giả càng cảm thấy khó chịu vì diễn xuất đơ cứng và lời thoại thiếu tự nhiên của cô.

Trên các trang mạng của VTV, nhiều khán giả để lại bình luận cho biết vì không thích giọng thoại và cách diễn của Minh Trang nên họ đã bỏ phim.

"Nghe giọng nữ chính như đang đóng kịch ấy. Tụt hết cả mood", "Mắt mình bị méo hay sao ấy nhỉ? Nhìn khẩu hình em ấy cứ méo méo", "Nữ chính đang đọc lời thoại chứ không phải nói chuyện", "Giờ tiêu chuẩn chọn nữ chính thấp thật", "Nghe giọng bạn này xong chỉ muốn tua nhanh để xem Khánh Linh", "Giờ thì nữ chính kéo nam chính xuống luôn", "Nghe giọng bạn nữ chính này như kiểu đang tập kịch", "Thoại bạn này không hay thật", "Bạn nữ này thoại chán quá. Cứ như kiểu đang đọc lại kịch bản ấy", khán giả khó chịu khi nghe giọng thoại đều đều không cảm xúc của Minh Trang.

Khán giả bỏ phim vì nữ chính diễn chán. Steven Nguyễn và Minh Trang bị đánh giá không tạo được tương tác ăn ý với nhau.

Giọng thoại là một trong những yêu cầu quan trọng trong kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Khả năng đọc thoại tốt thể hiện cảm xúc tính cách bối cảnh của nhân vật, thậm chí có thể đẩy cao trào phim lên cao. Vì vậy, việc Minh Trang đọc thoại khó nghe khiến khán giả không muốn theo dõi bộ phim cũng là điều dễ hiểu.

Trước đó, Minh Trang chia sẻ vai diễn Lam Anh liên quan đến mảng an ninh mạng nên có nhiều thuật ngữ khó khiến nữ diễn viên phải dồn sức vào học lời thoại. Tuy nhiên, khán giả chưa thấy được hiệu quả trong quá trình học của nữ diễn viên.

Minh Trang sinh năm 1995, từng nổi tiếng một thời với biệt danh "Hot girl Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội". Nữ diễn viên có gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo với chiều cao 1,7 m, thân hình gợi cảm. Sắc vóc của Minh Trang nổi bật, thậm chí được khán giả khen ngợi không kém các hoa hậu, cô cũng từng được gọi là "Baifern phiên bản Việt". Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận ngoại hình đem đến cho cô nhiều cơ hội tốt, giúp Minh Trang nhận được các dự án phim ảnh hoặc quay MV.

Minh Trang từng tham gia các tác phẩm như Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương, Chọc tức vợ yêu... Ngoài ra, nữ diễn viên còn xuất hiện trong các MV của Min, Noo Phước Thịnh...

Trong trang phục người lính, Minh Trang nhìn già dặn hơn. Đây có lẽ là vai diễn không dành cho cô.

Không giới hạn có nội dung đề cập đến đơn vị cứu hộ, cứu nạn. Các cảnh quay về sự cố thiên tai trong phim được quay chân thực khiến người xem cảm thấy mới lạ. Bên cạnh đó, phim còn là câu chuyện về mối tình của người lính, nhân viên làm công tác cứu nạn. Với đặc thù nghề nghiệp nhiều hiểm nguy nghề nghiệp, có những lúc họ phải hy sinh tình thân tình yêu vì nhiệm vụ.