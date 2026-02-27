BlackPink trở thành tâm điểm

TPO - Trưa 27/2, MV "Go" của BlackPink đang trở thành tâm điểm trên các diễn đàn âm nhạc quốc tế. Sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nhóm sau thời gian chạy tour diễn thế giới.

MV mới của BlackPink gây tranh luận

BlackPink vừa phát hành ca khúc chủ đề Go, nằm trong mini album thứ ba mang tên Deadline. MV cho thấy cách tiếp cận mới của nhóm, khắc họa hành trình của bốn thành viên vượt qua đại dương, tiến vào những chiều không gian mới.

Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Một số khán giả nhận xét dù MV dài hơn ba phút, thời lượng hát và rap thực tế chỉ chiếm khoảng một nửa, phần còn lại thiên về nhạc nền và hiệu ứng hình ảnh. “Cảm giác như đang xem bản instrumental kéo dài”, một tài khoản bình luận.

Đoạn kết lặp lại nhiều lần cụm từ “BlackPink”. Không ít người cho rằng cách xử lý này khá đột ngột, thiếu liên kết với tổng thể ca khúc. “Tôi chờ đợi ‘BlackPink in your area’ quen thuộc, nhưng phần hô vang cuối bài lại khá kỳ lạ”, một khán giả viết. Một số người nhận định việc lặp đi lặp lại tên nhóm khiến cao trào trở nên gượng ép, giống như được thêm vào để kéo dài thời lượng.

Về âm nhạc, nhiều bình luận cho rằng Go thiếu sự mới mẻ so với các bản phát hành trước đó. Ca khúc được mô tả có cấu trúc rời rạc, chuyển từ phần beat mạnh sang đoạn trầm lắng, tạo cảm giác thiếu liền mạch. Phần hòa âm chồng lớp (layering) dày đặc không cần thiết, khiến người nghe khó phân biệt rõ giọng hát của từng thành viên.

Phần hình ảnh trong MV cũng gây tranh cãi. Một số khán giả đánh giá sản phẩm lạm dụng kỹ xảo, lặp lại nhiều khung hình bốn thành viên tạo dáng, thiếu điểm nhấn. Một số khán giả chỉ ra các cảnh quay mang cảm giác tách biệt, như thể được ghi hình riêng lẻ thay vì cùng một không gian chung.

Có gì ở album Deadline?

Mini album Deadline gồm năm ca khúc: Go, Jump, Me and My, Champion và Fxxxboy, khai thác các thể loại từ EDM, hip-hop đến pop.

Sau bốn năm chờ đợi, khán giả chỉ nhận được EP vỏn vẹn năm ca khúc. Điều khiến nhiều người thất vọng hơn cả là đây có thể là dự án cuối cùng của BlackPink trước khi các thành viên chính thức tách ra hoạt động riêng.

Không ít người kỳ vọng ít nhất một album tám bài, đủ đầy và tương xứng với quãng thời gian chuẩn bị kéo dài. Với bốn năm để hoàn thiện năm ca khúc, tổng thể sản phẩm vẫn thiếu sự ổn định về chất lượng.

EP mang cảm giác như lời chia tay vội vàng hay dự án phát hành để “đáp lễ” người hâm mộ hơn là dấu mốc nghệ thuật mang tính kết lại chặng đường.

Jump là điểm sáng và cũng là màn mở đầu hiệu quả. Ca khúc tạo năng lượng tốt, dễ gây ấn tượng ngay từ lần nghe đầu tiên. Go tiếp nối khá ổn, duy trì được đà hứng khởi ở nửa đầu EP.

Me and My lại gây hụt hẫng, bị nhận xét có phần “nghiệp dư” trong cách triển khai. Champion ở mức khá, nhưng phần điệp khúc chưa đủ thuyết phục. EP khép lại bằng một bản ballad bị cho là nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và không để lại dư âm.

Tổng thể, đây bị xem là lời chia tay chưa trọn vẹn và không thực sự đặc biệt so với kỳ vọng đặt ra cho một nhóm nhạc tầm vóc như BlackPink. Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn bày tỏ hy vọng rằng các dự án solo trong tương lai của từng thành viên sẽ mang đến màu sắc mới mẻ và thú vị hơn.