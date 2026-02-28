Show về 49 thầy bói phải cúi đầu xin lỗi

TPO - Show tâm linh quy tụ 49 chuyên gia tiên đoán vận mệnh phải xin lỗi vì tranh cãi xúc phạm người đã khuất. Các phân đoạn gây ồn ào được ê-kíp thông báo chỉnh sửa.

Ngày 27/2, ê-kíp chương trình Battle of Fates 49 lên tiếng xin lỗi vì nội dung bị cho là xúc phạm các cảnh sát và lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nhà sản xuất xác nhận sẽ chỉnh sửa lại những phân đoạn gây tranh cãi.

“Chúng tôi đã lắng nghe cẩn trọng ý kiến của gia quyến và tất cả bên liên quan. Sau khi cân nhắc quan điểm của họ, chúng tôi quyết định sẽ biên tập lại các phần nội dung liên quan”, nhà sản xuất cho hay.

Show tâm linh quy tụ 49 thầy bói đang gây sốt của Hàn Quốc.

Ê-kíp nói thêm: “Chúng tôi một lần nữa gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới gia đình những người đã khuất, những người đã bị tổn thương bởi thiếu sót và sự bất cẩn của chúng tôi cũng như tới các lính cứu hỏa, cảnh sát và khán giả”.

Trước đó trong tập 2 của chương trình, các pháp sư và thầy bói tham gia nhiệm vụ suy luận nguyên nhân cái chết của người đã khuất. Họ được yêu cầu suy luận cách thức qua đời của các nhân vật dựa trên dữ liệu do chương trình cung cấp.

Trong số các trường hợp được đưa vào thử thách có Kim Cheol-hong, người hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ hỏa hoạn tại Hongje-dong, quận Seodaemun, Seoul năm 2001 và Trung sĩ cảnh sát Lee Jae-hyun, người bị đâm tử vong khi truy bắt nghi phạm vào năm 2004.

Nhiều khán giả bày tỏ phẫn nộ bởi nội dung thiếu tôn trọng người đã khuất. Liên đoàn Lính cứu hỏa Toàn quốc và Hội đồng các Công đoàn Cảnh sát Quốc gia lên án: “Chúng tôi kịch liệt phản đối hình thức phát sóng đã biến sự hy sinh cao cả của những người hùng thành đề tài bàn tán phục vụ giải trí”, đồng thời yêu cầu lời xin lỗi chính thức.

Theo ê-kíp trước khi ghi hình, họ đã giải thích với gia đình đây là chương trình sống còn có sự tham gia của các thầy bói và sẽ phân tích vận mệnh người đã khuất thông qua tứ trụ (saju - hệ thống xem mệnh truyền thống của Hàn Quốc). “Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ một thành viên gia đình về việc sử dụng chân dung, tên, cũng như ngày và giờ sinh. Tại trường quay, chúng tôi đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất”, phía sản xuất cho biết.

Một số người thân cho hay họ chỉ biết về quy trình xin phép sau khi chương trình lên sóng.

Trước áp lực dư luận, hôm 24/2 ê-kíp Battle of Fates 49 đã cúi đầu nhận lỗi, thừa nhận: “Trong chương trình, khi một pháp sư đang thực hiện phần xem bói đã xuất hiện những ngôn từ và mô tả không phù hợp. Chúng tôi chân thành xin lỗi những người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, gia đình và đồng nghiệp của họ, những người hẳn đã bị tổn thương, cũng như tất cả những ai cảm thấy đau lòng vì sự việc này”.

Cùng ngày, nhà sản xuất tiếp tục đưa ra thông báo bổ sung, xác nhận sẽ biên tập lại phân đoạn liên quan.

Battle of Fates 49 là chương trình sống còn quy tụ 49 thầy bói nổi tiếng trong các lĩnh vực như tarot, tứ trụ (saju), pháp sư và nhân tướng học, cạnh tranh thông qua nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chương trình đang gây sốt tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á.