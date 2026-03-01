Báo Hàn kinh ngạc Việt Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Báo Hàn kinh ngạc về thị trường tiêu dùng Việt Nam đang chuyển dịch chi tiêu từ “sở hữu vật chất” sang “cảm xúc và trải nghiệm". Âm nhạc, điện ảnh, du lịch bùng nổ, mở ra quy mô 7.008,9 nghìn tỷ đồng, trở thành động lực tăng trưởng mới.

Tờ Aju News dẫn số liệu Tổng cục Thống kê, năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam tăng 9,2% so với năm trước, vượt mốc 7.008,9 nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực nghệ thuật, giải trí và nghỉ dưỡng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các nhóm ngành.

Các chuyên gia nhận định sức mua đang dịch chuyển sang các giá trị phi vật chất, nơi trải nghiệm và cảm xúc trở thành ưu tiên.

603862329-1462146708915117-3003272216647989274-n.jpg

“Thắt lưng buộc bụng” cho thần tượng

Mức chi cho các sự kiện văn hóa ngày càng lớn. Báo Hàn dẫn trường hợp của chị Kim Châu, sống tại huyện Nhà Bè (TP HCM), cho biết riêng năm ngoái cô tham gia 41 sự kiện văn hóa, gồm concert, fan meeting và triển lãm. Trong đó có 9 buổi hòa nhạc, chương trình giải trí tổ chức tại TP HCM, chị mua vé cả 5 đêm diễn.

Theo chị, giá vé concert phổ biến từ 800.000-2,5 triệu đồng, sự kiện nhỏ dao động 200.000-500.000 đồng.

Sức hút của nghệ sĩ còn làm thay đổi hành vi tài chính. Một khán giả sống tại TP HCM, cho biết đã mở mới thẻ tín dụng của ngân hàng tài trợ để được quyền mua vé sớm concert của G-Dragon tại Hà Nội.

579918415-718517977943578-6740188284573070491-n.jpg
581930327-718518144610228-4619018592686702169-n.jpg
580544531-718518331276876-1425930422393111651-n.jpg
581607016-718518411276868-1629119637805295052-n.jpg

Năm 2025 được xem là năm bùng nổ concert tại Việt Nam với số lượng buổi diễn cao kỷ lục. Có thời điểm, một cuối tuần tại TP HCM diễn ra đồng thời 6 chương trình. Tại Hà Nội, một đêm nhạc hồi tháng 12 kéo dài tới 10 tiếng, lập kỷ lục về quy mô tổ chức.

Điện ảnh, du lịch cùng hưởng lợi

Làn sóng chi tiêu cho trải nghiệm không chỉ dừng ở âm nhạc. Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé năm qua đạt khoảng 6,14 nghìn tỷ đồng. Lượng khách du lịch nội địa ước tính 135 triệu lượt, tăng 22,7% so với 2024.

Bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Khối Kinh doanh, World Panel by Numerator Việt Nam, nhận định: “Người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh cho lễ hội và chương trình giải trí. Có người do dự khi mua món đồ giá 100.000 đồng, nhưng lại vui vẻ trả 4 triệu đồng cho vé concert”. Theo bà, khái niệm tính thiết thực đang được định nghĩa lại.

Chi tiêu cảm xúc còn kéo theo sự tăng trưởng của các ngành liên quan. Nhiều khán giả TPHCM bay ra Hà Nội xem biểu diễn, kéo theo chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn uống lên tới hàng chục triệu đồng mỗi chuyến. “Họ trả tiền cho trải nghiệm, cho cảm xúc và cho cảm giác thuộc về một cộng đồng”, bà Nga nói.

anh-chup-man-hinh-2025-12-28-luc.jpg
546613834-122289640550199321-912.jpg
mytam3.jpg
toan-canh-2.jpg

Tại hội thảo về Kinh tế Lifestyle cuối năm 2025, ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM, cho rằng thị trường đã bước vào giai đoạn trưởng thành cả về cung lẫn cầu. Tăng trưởng kinh tế và tầng lớp trung lưu mở rộng tạo nền tảng cho tiêu dùng dựa trên giá trị sáng tạo, nghệ thuật và sự kiện.

Theo Cục Thống kê TP HCM, các lễ hội và sự kiện văn hóa quy mô lớn trong năm 2025 góp phần thúc đẩy tăng trưởng lưu trú và dịch vụ ăn uống. Tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GDP thành phố tăng từ 3,54% năm 2020 lên 5,7% cuối 2025; mục tiêu đến 2030 đạt 7,2%.

Để đạt mục tiêu này, thành phố dự kiến hoàn thiện ưu đãi thuế và tín dụng, thành lập quỹ phát triển đổi mới sáng tạo, tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ và đầu tư các tổ hợp văn hóa - thể thao.

Báo Hàn nhận định sự chuyển dịch sang cảm xúc và trải nghiệm cho thấy người Việt, đặc biệt là giới trẻ đô thị ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho những giá trị không thể cầm nắm, nhưng có khả năng tạo ký ức, kết nối và cảm hứng lâu dài.

Gia Lạc
#tiêu dùng #trải nghiệm #giải trí #du lịch #thị trường Việt Nam #nghệ thuật

