NSND Trịnh Thúy Mùi ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

TPO - Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Danh sách này có tên NSND Trịnh Thúy Mùi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Theo danh sách được công bố, NSND Trịnh Thúy Mùi sẽ ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình và các xã: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước, Tam Nông, Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa, An Long, Tân Long, Phú Thọ, Tân Thạnh, Thanh Bình.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 (Khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra vào ngày 14/1 tại Hà Nội, các đại biểu thống nhất cao trong việc giới thiệu NSND Trịnh Thúy Mùi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ niềm cảm kích khi được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo nữ nghệ sĩ, bà nhận được sự thống nhất cao trong việc giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

NSND Trịnh Thúy Mùi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đồng Tháp.

"Việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là niềm tự hào và vinh dự lớn lao của cá nhân tôi. Tuy nhiên, đi kèm với niềm tự hào và vinh dự là trách nhiệm cao trước cử tri, đội ngũ văn nghệ sĩ và sự phát triển của văn học nghệ thuật nước nhà", NSND Trịnh Thúy Mùi chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ không hứa hẹn điều gì lớn lao mà chỉ hứa đem hết khả năng của mình để nói lên tiếng nói của các cử tri, tiếng nói của văn nghệ sĩ lên nghị trường Quốc hội, góp phần phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những trăn trở của giới sáng tạo nghệ thuật trong quá trình lao động nghề nghiệp.

NSND Trịnh Thúy Mùi cũng cho biết thêm, trong nhiệm kỳ của một Đại biểu Quốc hội, trước sự tin tưởng của cử tri và giới văn nghệ sĩ, bà sẽ nỗ lực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và đời sống tinh thần của xã hội, đồng thời lắng nghe, đối thoại và chuyển tải kịp thời những kiến nghị từ cơ sở đến các cơ quan có thẩm quyền.

NSND Trịnh Thúy Mùi khẳng định sẽ đem hết khả năng của mình để nói lên tiếng nói của các cử tri, tiếng nói của văn nghệ sĩ lên nghị trường Quốc hội.

NSND Trịnh Thúy Mùi tên khai sinh là Trịnh Thị Mùi, sinh năm 1962 tại tỉnh Ninh Bình. Nữ nghệ sĩ xuất thân từ sân khấu truyền thống. Bà có sở trường đạo diễn chèo, ca trù, chầu văn, ngâm thơ và từng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật quốc gia.

Sự nghiệp của bà gắn với 7 Huy chương Vàng Liên hoan Chèo toàn quốc, 3 Huy chương Bạc quốc gia, Huân chương Lao động hạng II cùng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu NSND năm 2015.

Hiện tại bà giữ chức Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ Cơ quan Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Trước khi trở thành Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi từng đảm nhận nhiều chức vụ như Phó Trưởng đoàn, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, bà gắn bó sâu sắc với hoạt động bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống. Bà còn là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam từ năm 2017-2020.

Trong quá trình công tác, NSND Trịnh Thúy Mùi tham gia tích cực các tổ chức đối ngoại nhân dân như Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada (vai trò: Phó Chủ tịch) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (vai trò: Ủy viên Ban Chấp hành).