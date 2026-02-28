Lễ hội Bà Chiêm Sơn thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

TPO - Rất đông người dân và du khách đổ về xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng tham dự lễ hội Bà Chiêm Sơn, tham gia rước kiệu và các nghi thức tế lễ truyền thống.

Lễ đón bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Bà Chiêm Sơn.

Sáng 28/2 (tức 12 tháng giêng âm lịch), rất đông người dân và du khách về dự lễ hội Bà Chiêm Sơn, xã Duy Xuyên (TP. Đà Nẵng).

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 25-28/2 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn sự kiện là lễ rước kiệu và lễ tế truyền thống diễn ra vào ngày 28/2 với các nghi thức trang trọng.

Phần hội với nhiều hoạt động đặc sắc như hội trại truyền thống, trò chơi dân gian, chợ đêm quê, chương trình Gala chào mừng…

Dịp này, xã Duy Xuyên đã tổ chức lễ đón bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Bà Chiêm Sơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, sự kiện xã Duy Xuyên đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Bà Chiêm Sơn, cùng với lễ hội truyền thống Bà Chiêm Sơn năm Bính Ngọ 2026 là dịp tôn vinh di sản với sức sống mãnh liệt. Đây cũng là sự ghi nhận những nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của cộng đồng, qua đó thúc đẩy trách nhiệm trao truyền di sản giữa các thế hệ trong đời sống đương đại.

Lễ hội Bà Chiêm Sơn là lễ hội truyền thống gắn liền với tín ngưỡng thờ Bà tại Dinh Bà Chiêm Sơn.

Lễ hội Bà Chiêm Sơn là lễ hội truyền thống gắn liền với tín ngưỡng thờ Bà tại Dinh Bà Chiêm Sơn (thôn Chiêm Sơn, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng). Lễ hội được tổ chức hằng năm, từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch, gồm các nghi lễ chính: lễ túc yết, lễ kỵ, lễ tế Bà, lễ rước kiệu và lễ đại tế.

Lễ hội nhằm tưởng nhớ, tri ân Bà Chiêm Sơn (còn gọi Bô Bô Thái Dương phu nhân) đã có công phò trợ, che chở, hộ quốc an dân cho cộng đồng cư dân làng Chiêm Sơn nói riêng và khu vực ven sông Thu Bồn thuộc địa phận Duy Xuyên nói chung. Tín ngưỡng thờ Bà Chiêm Sơn là nét văn hóa riêng có của cư dân Việt nơi đây, mang những nét tương đồng với tín ngưỡng thờ nữ thần của người Việt.