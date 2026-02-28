Làng rơm giữa miền di sản

TPO - Từ phụ phẩm nông nghiệp, dưới bàn tay khéo léo của những nghệ nhân, rơm rạ đã được “thổi hồn” thành một mô hình “làng rơm”, trở thành sản phẩm OCOP du lịch đặc trưng giữa miền di sản của vùng quê Quảng Trị.

Đánh thức hồn quê từ rơm rạ

Những ngày Tết Bính Ngọ, khuôn viên Lèn Chùa Ecostay, thuộc xã Phong Nha (Quảng Trị) như được thay áo mới. Hàng trăm cuộn rơm vàng óng được xếp lớp ngay ngắn, dựng thành cổng chào, lối đi, tiểu cảnh, tạo nên một “làng rơm” đậm chất thôn quê.

Hàng trăm cuộn rơm được xếp lớp ngay ngắn tạo nên "bức tường rơm" độc đáo.

Khác với hình dung về rơm rạ sau mỗi vụ gặt, không gian nơi đây được chăm chút tỉ mỉ. Từng bó rơm được lựa chọn, xử lý kỹ lưỡng để giữ màu tự nhiên và đảm bảo độ bền trong điều kiện thời tiết.

Dưới bàn tay khéo léo của những nghệ nhân, rơm không chỉ là vật liệu trang trí mà còn trở thành chất liệu nghệ thuật: khi thì tạo hình con vật ngộ nghĩnh, lúc lại hóa thành bức tường vàng ruộm gợi nhớ mùa gặt.

Chủ khu du lịch chia sẻ ý tưởng “làng rơm” xuất phát từ mong muốn giữ lại những giá trị mộc mạc của quê hương, nơi hạt lúa đã nuôi lớn bao thế hệ. Thay vì đốt bỏ hoặc xử lý như một phụ phẩm thông thường, rơm rạ được thu mua trực tiếp từ nông dân địa phương, góp phần tăng thêm thu nhập sau vụ thu hoạch.

Cổng vào "làng rơm".

Không dừng lại ở một điểm check-in theo mùa, “làng rơm” khẳng định là sản phẩm OCOP về du lịch của địa phương, gắn với tiêu chí phát triển bền vững, thân thiện môi trường và khai thác giá trị bản địa.

Trong bối cảnh các địa phương đẩy mạnh xây dựng sản phẩm đặc trưng theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm, mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp tạo ra hướng đi mới, biến tài nguyên sẵn có thành trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Không dừng lại ở một điểm check-in theo mùa, “làng rơm” khẳng định là sản phẩm OCOP về du lịch của địa phương.

Tại đây, câu chuyện không chỉ là chụp một bức ảnh đẹp giữa những cuộn rơm. Đó còn là hành trình trở về ký ức làng quê, nơi mùi rơm mới phảng phất trong gió, nơi cánh đồng vàng óng trải dài sau mỗi vụ mùa.

Làm giàu giá trị bản địa

Du khách Lê Công Nam (Đà Nẵng) cho biết đứng giữa “làng rơm” anh như sống lại những ngày thơ ấu. “Mùi rơm thơm rất đặc trưng, lâu rồi tôi mới được cảm nhận rõ như vậy. Không gian này khiến tôi thấy bình yên và gần gũi” - anh nói.

"Làng rơm" giúp du khách sống lại những ngày thơ ấu.

Trong khi đó, chị Trần Thị Thu đã di chuyển gần 70 km để tận mắt trải nghiệm. Theo chị, điều hấp dẫn nhất không chỉ là sự mới lạ, mà là cảm giác chân thực như đang ở giữa một cánh đồng thực sự.

Ngoài “làng rơm”, Lèn Chùa Ecostay còn phát triển thêm vườn hoa bốn mùa với nhiều loài đặc trưng như túy điệp, sao chái, tam giác mạch, cúc lá nhám, hoa cải vàng… tạo nên bức tranh đa sắc giữa không gian sinh thái. Du khách cũng có thể tham quan hầm rượu, vườn thú mini và các khu trải nghiệm ngoài trời.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Bức tranh đa sắc giữa không gian sinh thái.

Tuy nhiên, điểm nhấn mang tính biểu tượng nhất vẫn là không gian rơm rạ, chất liệu bình dị nhưng chứa đựng thông điệp rõ ràng về du lịch xanh và sự tri ân người nông dân.

Việc đưa rơm vào thiết kế cảnh quan không chỉ giúp giảm thiểu lãng phí phụ phẩm nông nghiệp, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

Trong dòng chảy du lịch hiện đại với nhiều công trình hoành tráng, sự xuất hiện một “làng rơm” mộc mạc lại tạo nên sức hút riêng. Đó là sức hút của ký ức, của bản sắc và của những giá trị giản dị nhưng bền vững.