Khai mạc Hội Báo Xuân và Ngày hội Văn hóa đọc 2026

TPO - Sáng 28/2, Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc chính thức khai mạc trong không khí tươi vui, rộn ràng những ngày đầu năm mới. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức, thu hút nhiều học sinh, sinh viên và người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Sáng 28/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng khai mạc Hội báo Xuân và Ngày hội Văn hóa đọc với chủ đề Đà Nẵng - Thành phố của tri thức và sáng tạo. Đây là năm đầu thành phố tổ chức lồng ghép Hội báo Xuân Bính Ngọ với Ngày hội Văn hóa đọc nhằm tôn vinh giá trị của sách và báo chí cách mạng.

Đà Nẵng khai mạc Hội Báo Xuân và Ngày hội Văn hóa đọc 2026.

Không gian hội báo được thiết kế tại khuôn viên Thư viện Đà Nẵng bên bờ sông Hàn đậm sắc xuân cùng nhiều ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương. Nhiều cơ quan báo chí giới thiệu các số báo Xuân được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, phản ánh sinh động thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của thành phố trong năm qua; đồng thời chuyển tải những thông điệp, khát vọng cho chặng đường mới.

Ông Đoàn Xuân Hiếu - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng - phát biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Xuân Hiếu - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng - nhấn mạnh vai trò, tầm vóc của báo chí thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông, sau khi hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng, báo chí thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Chúng ta đang chuyển mình mạnh mẽ hơn về công nghệ, sâu sắc hơn về nội dung, chuyên nghiệp hơn trong phương thức tổ chức sản xuất. Nhưng trên tất cả, điều làm nên giá trị bền vững của báo chí thành phố trong dòng chảy hơn 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam vẫn là đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự nhân dân”, ông Hiếu nói.

Lãnh đạo thành phố tham quan tại gian trưng bày của báo Tiền Phong.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng cũng nhấn mạnh sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với hoạt động báo chí, thể hiện qua Nghị quyết 08 vừa được ban hành vào tháng 2/2026. Theo ông Hiếu, đây là tín hiệu tích cực, tạo thêm động lực để báo chí thành phố phát triển bền vững, chắt lọc tinh hoa, từng bước định hình bản sắc riêng của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của ngày hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện khi được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng.

“Hội Báo Xuân và Ngày hội Văn hóa đọc là dịp để tri ân, bày tỏ sự trân trọng đối với đội ngũ nhà báo, các cơ quan báo chí, xuất bản – những tập thể, cá nhân đã có những đóng góp xứng đáng, quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tôn vinh văn hóa đọc, lan tỏa những thông tin tích cực, giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội”, bà nhấn mạnh:

Người dân đến tham quan, trải nghiệm tại ngày hội.

Tại buổi lễ, BTC đã trao biểu trưng cho đại diện 12 đơn vị báo chí và nhiếp ảnh tham gia gian hàng trưng bày. Các đơn vị tiêu biểu gồm Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân khu 5, Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng, cùng văn phòng đại diện các báo Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng...

BTC trao biểu trưng cho đại diện 12 đơn vị báo chí và nhiếp ảnh tham gia gian hàng trưng bày.

Hội Báo Xuân và Ngày hội Văn hóa đọc 2026 không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của báo chí thành phố trong năm qua, mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, khơi dậy niềm tự hào nghề báo, lan tỏa văn hóa đọc trong xã hội. Từ những trang báo, trang sách đầu xuân, niềm tin và kỳ vọng về một năm mới nhiều khởi sắc tiếp tục được thắp lên.