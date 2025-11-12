Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ nhất

TPO - Sáng 12/11, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Giám đốc Trung tâm.

Theo báo cáo tại phiên họp, đến ngày 10/11/2025, có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: T.P.

Trên danh sách này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ thẩm định, lựa chọn những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đủ điều kiện theo quy định để gửi sang Cục An ninh chính trị nội bộ rà soát, xét duyệt nhân sự trước khi làm thẻ tác nghiệp.

Về việc mời báo chí nước ngoài dự Đại hội XIV của Đảng, báo cáo cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đã dự kiến thành phần, số lượng mời, phương án đón, hướng dẫn và quản lý phóng viên nước ngoài đưa tin Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đã ban hành kế hoạch về việc xuất bản, trưng bày sách, báo tại đại hội.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại phiên họp, phát biểu kết luận, ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Giám đốc Trung tâm, đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ các công việc theo nhiệm vụ được phân công.

“Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ rà soát lại công việc của các ban, bộ, ngành, để Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội với tinh thần khí thế nhất, sôi nổi nhất, chất lượng nhất, hiệu quả nhất", ông Môn nói.