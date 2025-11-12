Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ nhất

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 12/11, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Giám đốc Trung tâm.

Theo báo cáo tại phiên họp, đến ngày 10/11/2025, có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

img-5243.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: T.P.

Trên danh sách này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ thẩm định, lựa chọn những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đủ điều kiện theo quy định để gửi sang Cục An ninh chính trị nội bộ rà soát, xét duyệt nhân sự trước khi làm thẻ tác nghiệp.

Về việc mời báo chí nước ngoài dự Đại hội XIV của Đảng, báo cáo cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đã dự kiến thành phần, số lượng mời, phương án đón, hướng dẫn và quản lý phóng viên nước ngoài đưa tin Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đã ban hành kế hoạch về việc xuất bản, trưng bày sách, báo tại đại hội.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại phiên họp, phát biểu kết luận, ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Giám đốc Trung tâm, đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ các công việc theo nhiệm vụ được phân công.

“Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ rà soát lại công việc của các ban, bộ, ngành, để Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội với tinh thần khí thế nhất, sôi nổi nhất, chất lượng nhất, hiệu quả nhất", ông Môn nói.

Trường Phong
#Đại hội XIV của Đảng #Trung tâm báo chí Đại hội XIV #Trung tâm báo chí

Xem thêm

Cùng chuyên mục