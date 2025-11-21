Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói về trách nhiệm và tính nhân văn của báo chí trong mưa lũ

TPO - "Hình ảnh nhà báo tác nghiệp giữa vùng lũ, các đơn vị báo chí quyên góp hỗ trợ đồng nghiệp và đồng bào bị thiên tai đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn của báo chí", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Ngày 21/11, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ hoạt động báo chí và công tác Hội trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất" tại Lâm Đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu hội nghị, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Hội nghị diễn ra trong thời điểm nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt lũ lịch sử.

Nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Hình ảnh nhà báo tác nghiệp giữa vùng lũ, các đơn vị báo chí quyên góp hỗ trợ đồng nghiệp và đồng bào bị thiên tai đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn của báo chí. Việc tổ chức hội nghị tại Lâm Đồng - một trong những địa phương chịu tác động của mưa bão cũng là lời khẳng định về sự sẻ chia và đồng hành của giới báo chí cả nước.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tổng kết chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, đồng thời triển khai chủ trương sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực. Đây là nhiệm vụ lớn, tác động trực tiếp đến tổ chức Hội Nhà báo và hoạt động của các cơ quan báo chí, từ tổ chức bộ máy, pháp lý, tài chính cho tới tâm tư người làm nghề.

"Việc sáp nhập không được làm ảnh hưởng đến chất lượng nội dung, dòng chảy sáng tạo và giá trị định hướng tư tưởng của báo chí cách mạng. Nguồn lực hỗ trợ phải được phân bổ đúng trọng tâm, ưu tiên cho các đề tài lớn như xây dựng Đảng, bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Hội nghị cũng đặt ra bốn mục tiêu chính: Tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm quản trị tòa soạn và chuyển đổi số; đánh giá triển khai Chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo Quyết định 558 của Thủ tướng; nhận diện những khó khăn trong quá trình sáp nhập; và kiến nghị giải pháp củng cố tổ chức Hội, hoàn thiện cơ chế tài chính đặc thù cho báo chí.