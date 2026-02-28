Chuỗi lễ hội Rằm tháng Giêng độc đáo của người Hoa ở Chợ Lớn

TPO - Dịp Rằm tháng Giêng, cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn tổ chức chuỗi lễ hội lớn nhất năm với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Từ ngày 28/2 đến 3/3 (tức 12 - 15 tháng Giêng âm lịch), tại khu vực Chợ Lớn (TPHCM) diễn ra chuỗi lễ hội Rằm tháng Giêng. Đây là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng lớn và quan trọng nhất trong năm của cộng đồng người Hoa. Năm nay, nhiều hoạt động truyền thống được tổ chức liên tục trong những ngày này, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn thường tổ chức chuỗi lễ hội vào Rằm tháng Giêng hàng năm.

Mở đầu chuỗi sự kiện là lễ Kỳ Yên diễn ra sáng 28/2 (12 tháng Giêng âm lịch) tại chợ Bình Tây. Đây là nghi lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, việc làm ăn buôn bán trong năm mới được thuận lợi. Trong khuôn khổ lễ Kỳ Yên có các nghi thức cúng tế truyền thống cùng các màn biểu diễn lân sư rồngtạo không khí rộn ràng đầu xuân.

Tiếp đó, ngày 1/3 (13 tháng Giêng âm lịch) diễn ra lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tại Hội quán Nghĩa An (đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn). Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động truyền thống được diễn ra như đấu thỉnh đèn lộc, tế thánh, biểu diễn lân sư rồng và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các hội quán. Đoàn diễu hành với hàng trăm người tham gia sẽ đi qua nhiều tuyến đường và hội quán trong khu vực, thể hiện lòng tôn kính và cầu mong bình an, thịnh vượng cho năm mới.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ hội Nguyên tiêu vào ngày rằm tháng Giêng (15 tháng Giêng âm lịch). Dịp này, các hội quán, đền miếu trong khu vực Chợ Lớn đều tổ chức nghi lễ cúng rằm, đón khách thập phương đến tham quan, dâng hương cầu an.

Lễ hội Nguyên tiêu vào ngày rằm tháng Giêng của người Hoa khu vực Chợ Lớn thường thu hút hàng nghìn người dân, du khách.

Đặc biệt, chiều 3/3 sẽ diễn ra chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố với sự tham gia của khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân và các đoàn lân sư rồng.

Tết Nguyên tiêu từ lâu đã trở thành sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người Hoa, gắn với đời sống tín ngưỡng và phong tục truyền thống. Đây là di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TPHCM, được hình thành từ khoảng thế kỷ 17. Năm 2020, “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa tại quận 5 cũ, TPHCM” được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TPHCM tổ chức hằng năm.