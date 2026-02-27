Chuyển đổi 169 xe buýt điện trên 9 tuyến ở TPHCM

TPO - Kể từ ngày 1/3 tới đây, TPHCM sẽ có thêm 169 xe buýt điện mới hoạt động trên 9 tuyến buýt kết nối các bến xe, khu vực trường học, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Sáng 27/2, tại TPHCM, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus cho biết đơn vị vừa công bố chuyển đổi 169 xe buýt điện trên 9 tuyến buýt tại TPHCM.

Theo đó, 9 tuyến buýt điện sẽ được đưa vào vận hành từ ngày 1/3/2026, bao gồm các tuyến 32 (Bến xe Miền Tây - Bến xe Ngã tư Ga), 38 (Khu dân cư Tân Quy – Bến Thành - Đầm Sen), 45 (Đại học Kinh tế - Bến Thành - Bến xe Miền Đông), 53 (Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia), 64 (Bến xe Miền Đông - Đầm Sen), 93 (Bến Thành – Bến xe Miền Đông mới), 127 (An Thới Đông - Ngã Ba Bà Xán), 140 (Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Thế Hiển - Khu dân cư Phú Lợi) và 148 (Bến xe Miền Tây - Gò Vấp). Đây là các tuyến kết nối các bến xe, khu vực trường học, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chuyển đổi 169 xe buýt điện trên 9 tuyến buýt ở TPHCM.

Theo ông Nguyễn Công Nhật - Tổng giám đốc VinBus, sự kiện này không chỉ đơn thuần là mở rộng quy mô vận hành mà còn là bước nâng cấp đồng bộ lớn nhất từ trước đến nay của VinBus tại TPHCM, được triển khai trước thời hạn kế hoạch ban đầu, thể hiện tinh thần chủ động và quyết liệt đồng hành cùng lộ trình chuyển đổi xanh của Chính phủ và thành phố.

Toàn bộ xe buýt điện thuộc thế hệ phương tiện mới, thiết kế xe chú trọng đến sự thuận lợi cho hành khách.



Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt và hiệu quả, VinBus đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng với 150/150 trạm sạc hiện đại phủ rộng khắp TPHCM, giúp xe buýt điện vận hành liên tục, ổn định và phù hợp với quy mô dịch vụ lớn.

“Tôi tin rằng với sự đồng bộ nhất quán về phương tiện, hạ tầng và chất lượng dịch vụ, VinBus sẽ tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng sử dụng giao thông công cộng, từ đó khuyến khích thói quen di chuyển văn minh và bền vững hơn”- ông Nhật khẳng định.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, hiện nay thành phố đã có 66/180 tuyến buýt sử dụng năng lượng sạch, gồm 50 tuyến buýt điện và 16 tuyến sử dụng khí CNG, với tổng cộng khoảng 1.082 xe chạy bằng năng lượng thân thiện môi trường, chiếm gần 48,4% tổng số phương tiện buýt trong thành phố. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, 100% xe buýt công cộng của TPHCM sẽ sử dụng điện và năng lượng xanh, phù hợp với lộ trình chuyển đổi được phê duyệt và định hướng phát triển đô thị xanh.