Khoa học

Google News

Xử lý rơm rạ sau thu hoạch để giảm ô nhiễm, phát triển nông nghiệp xanh

Cảnh Kỳ
TPO - Việc ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học trong thu gom, xử lý rơm rạ sau thu hoạch khỏi đồng ruộng để tái sử dụng theo hướng tuần hoàn giúp nông dân giảm công lao động, thêm nguồn thu, giảm phát thải khí nhà kính, hoặc đốt gây ô nhiễm theo cách truyền thống. Điều này hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ) vừa cùng Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) tổ chức Ngày hội nông dân trình diễn cơ giới hóa vùi rơm, kết hợp áp dụng chế phẩm sinh học tăng sức khỏe đất.

rom1.jpg
Trình diễn quy trình dùng máy móc vùi rơm làm phân bón tại HTX Tiến Thuận, xã Thạnh Quới, Cần Thơ.

Chương trình nhằm hướng dẫn, trình diễn thực tế cách để người dân sử dụng máy móc, kết hợp công nghệ sinh học trong thu gom, xử lý rơm rạ trên đồng ruộng sau thu hoạch theo hướng kinh tế tuần hoàn. Qua đó, giúp nông dân giảm công lao động, nâng cao hiệu sản xuất và phát huy hiệu quả sử dụng rơm rạ bền vững. Giải pháp này cũng đáp ứng các mục tiêu của Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại sự kiện, người dân được xem trực tiếp quy trình dùng chế phẩm sinh học, máy móc cơ giới hóa vùi rơm rạ để xử lý trên đồng như phun vi sinh, rải vùi phân bón. Người tham gia còn được hướng dẫn sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm; tham quan mô hình trồng nấm rơm trong nhà và ngoài trời.

Đặc biệt, các chuyên gia tại chương trình còn chia sẻ, trả lời những thắc mắc của người dân về các quy trình, công nghệ trên.

rom.jpg
Đến năm 2030, Cần Thơ sẽ có 170.000ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Bà Nguyễn Thị Giang - Phó Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ cho biết, xử lý rơm rạ sau thu hoạch được ngành nông nghiệp rất chú trọng, đặc biệt khi triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp. Với mục tiêu vừa góp phần giảm phát thải, vừa nâng cao thu nhập cho người trồng lúa.

“Tới đây, Sở tiếp tục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để giúp nông dân, doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng các máy móc, công nghệ mới để nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo", bà Giang nói.

Năm nay, Cần Thơ có hơn 104.500ha lúa tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp, mục tiêu tới năm 2030 sẽ có 170.000ha lúa tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

Nhiều năm qua, không chỉ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều vùng trồng lúa khác trên cả nước, rơm rạ sau thu hoạch thường áp dụng biện pháp đốt đồng, hoặc vùi bùn.

Cách làm này gây tác động lớn lên môi trường không khí, khi đốt tạo ra khói mù, còn việc vùi bùn tạo ra khí nhà kính. Trong khi đó, rơm rạ có thể sử dụng vào nhiều công việc khác thêm kinh tế cho nông dân, như bán rơm khô, làm nấm, tạo phân bón hữu cơ...

Cảnh Kỳ
#xử lý rơm rạ #bảo vệ môi trường #cơ giới hóa nông nghiệp #sinh học đất #phát triển bền vững #Cần Thơ #nông nghiệp xanh

