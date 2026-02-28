Chiếc cặp lồng đựng cơm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thường mang theo khi đi công tác

TPO - Trong hàng trăm kỷ vật đang lưu giữ tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, không khỏi xúc động khi chứng kiến chiếc cặp lồng bằng nhôm được Thủ tướng dùng đựng cơm mang theo mỗi khi đi công tác, là chiếc vali dùng tới 17 năm, là bộ ấm chén, chén ăn cơm, chiếc thìa nhôm sử dụng hơn chục năm...