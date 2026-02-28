Ngôi đình có 2 sắc phong vua ban giữa sông Tiền

TPO - Nằm nép mình bên dòng sông Tiền, Đình thần Thới Sơn (Đồng Tháp) với hơn 200 năm tuổi, còn lưu giữ hai sắc phong quý giá từ thời vua Tự Đức. Ngôi đình như biểu chứng cho sức sống mãnh liệt của dòng chảy văn hóa Nam Bộ.
Theo thời gian, cùng với sự hưng thịnh của xóm làng, ngôi đình dần được nâng cấp bằng cột dừa, vách bổ kho - một kỹ thuật xây dựng đặc trưng và tinh xảo của người phương Nam xưa. Đáng chú ý, tên gốc của đình là Thái Sơn. Mãi đến năm 1957, tên gọi mới được đổi thành Thới Sơn như hiện nay. Trong ảnh, nghi thức cúng đình tại lễ Kỳ yên thượng điền vào ngày 15-16/11 âm lịch.
Dù diện tích chánh điện chỉ khiêm tốn khoảng 132 m2, nhưng Đình Thới Sơn vẫn giữ được sự uy nghi với đầy đủ các hạng mục: chánh điện, võ ca, tả ban và hữu ban. Bước vào bên trong, du khách bị choáng ngợp bởi sắc đỏ rực rỡ của các bao lam, hoành phi, liễn đối được sơn son thếp vàng. Trong đình thờ phụng song hành cả Thần Thành hoàng và Thần biển. Hằng năm, hai lễ cúng quan trọng là Kỳ yên Hạ điền (tháng 4 âm lịch) và Thượng điền (tháng 11 âm lịch)
Bà con mang lễ vật cúng đình.
Nghi thức cúng thần nông tại đình Thới Sơn.
Giữa xu thế đô thị hóa, Đình Thới Sơn vẫn đứng đó, nép mình bên dòng sông Tiền như gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong ảnh, khách du lịch trải nghiệm đi xuồng qua rừng đước, xe ngựa trên con đường làng ở cù lao Thới Sơn.