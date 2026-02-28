Ngôi đình có 2 sắc phong vua ban giữa sông Tiền

TPO - Nằm nép mình bên dòng sông Tiền, Đình thần Thới Sơn (Đồng Tháp) với hơn 200 năm tuổi, còn lưu giữ hai sắc phong quý giá từ thời vua Tự Đức. Ngôi đình như biểu chứng cho sức sống mãnh liệt của dòng chảy văn hóa Nam Bộ.