Văn hóa

Google News

Ngôi đình có 2 sắc phong vua ban giữa sông Tiền

Hòa Hội

TPO - Nằm nép mình bên dòng sông Tiền, Đình thần Thới Sơn (Đồng Tháp) với hơn 200 năm tuổi, còn lưu giữ hai sắc phong quý giá từ thời vua Tự Đức. Ngôi đình như biểu chứng cho sức sống mãnh liệt của dòng chảy văn hóa Nam Bộ.

22.jpg
Đình thần Thới Sơn nằm tại ấp Thới Bình, giữa trung tâm cù lao Thới Sơn (Đồng Tháp), một công trình kiến trúc cổ, với tuổi đời hơn hai thế kỷ. Ảnh: Hòa Hội﻿.
17.jpg
Theo sử sách, đình được hình thành từ năm Kỷ Mão (1819). Thuở sơ khai, khi những lưu dân đầu tiên đặt chân đến vùng đất này khai hoang mở cõi, đình chỉ là am nhỏ đơn sơ bằng tre lá giữa rừng cổ thụ rậm rạp.
tp-25.jpg
tp-21.jpg
Theo thời gian, cùng với sự hưng thịnh của xóm làng, ngôi đình dần được nâng cấp bằng cột dừa, vách bổ kho - một kỹ thuật xây dựng đặc trưng và tinh xảo của người phương Nam xưa. Đáng chú ý, tên gốc của đình là Thái Sơn. Mãi đến năm 1957, tên gọi mới được đổi thành Thới Sơn như hiện nay. Trong ảnh, nghi thức cúng đình tại lễ Kỳ yên thượng điền vào ngày 15-16/11 âm lịch.
8.jpg
Điểm tạo nên giá trị lịch sử đặc biệt cho Đình Thới Sơn chính là việc lưu giữ vẹn nguyên hai sắc phong do vua Tự Đức ban tặng vào năm Tân Hợi (1852). Trong ảnh, hai vị quản lý đình kiểm tra 2 sắc phong được lưu giữ ở vị trí trang trọng.
23.jpg
Sắc phong cho Bổn cảnh Thành hoàng chi thần (Vị thần bảo hộ làng) và sắc phong cho Tứ vị Thánh nương (Đại càn quốc gia Nam Hải) - những vị nữ thần biển cả đã che chở cho cha ông trong hành trình vượt biển vào Nam lập nghiệp.
tp-1.jpg
tp-4.jpg
tp-3.jpg
tp-6.jpg
Dù diện tích chánh điện chỉ khiêm tốn khoảng 132 m2, nhưng Đình Thới Sơn vẫn giữ được sự uy nghi với đầy đủ các hạng mục: chánh điện, võ ca, tả ban và hữu ban. Bước vào bên trong, du khách bị choáng ngợp bởi sắc đỏ rực rỡ của các bao lam, hoành phi, liễn đối được sơn son thếp vàng. Trong đình thờ phụng song hành cả Thần Thành hoàng và Thần biển. Hằng năm, hai lễ cúng quan trọng là Kỳ yên Hạ điền (tháng 4 âm lịch) và Thượng điền (tháng 11 âm lịch)
tp-12.jpg
tp-10.jpg
Bà con mang lễ vật cúng đình.
tp-15.jpg
tp-16.jpg
Nghi thức cúng thần nông tại đình Thới Sơn.
z7249411675300-85078277b4c4a29b6c74e74bbc7915d4.jpg
tp-25.jpg
Giữa xu thế đô thị hóa, Đình Thới Sơn vẫn đứng đó, nép mình bên dòng sông Tiền như gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong ảnh, khách du lịch trải nghiệm đi xuồng qua rừng đước, xe ngựa trên con đường làng ở cù lao Thới Sơn.
cau-rach-mieu-2.jpg
Cầu Rạch Miễu 2 vắt ngang cù lao Thới Sơn nối sang bờ Bến Tre (nay là Vĩnh Long).
Hòa Hội
