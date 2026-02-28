Cụ bà 104 tuổi ở Hà Tĩnh chia sẻ bí quyết sống khỏe

TPO - Ở tuổi 104, cụ Phạm Thị Kiều (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và giữ nụ cười lạc quan. Bí quyết sống thọ của cụ không nằm ở điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những thói quen giản dị là ăn rau sạch, chăm làm việc nhà và giữ tinh thần luôn vui vẻ.

Cụ bà 104 tuổi thích hát, chia sẻ bí quyết sống khoẻ. (Clip: Hoài Nam)

Cụ bà 104 tuổi sống khoẻ nhờ tinh thần lạc quan

Giữa tiết Xuân se lạnh, căn nhà nhỏ ở xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Ở đó, cụ Phạm Thị Kiều bước sang tuổi 104 với dáng người tuy đã còng nhưng ánh mắt vẫn sáng, giọng nói còn sang sảng. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên không chỉ là tuổi thọ “xưa nay hiếm”, mà còn bởi sự minh mẫn, nhanh nhẹn và tinh thần lạc quan hiếm thấy ở cụ.

Hiện tại, cụ Kiều sống cùng người trai thứ ba là ông Nguyễn Đình Tùng (74 tuổi). Dù đã lớn tuổi, song cụ Kiều vẫn tự đi lại trong nhà, tự chăm sóc những sinh hoạt cá nhân thường ngày.

Ông Tùng chia sẻ dù ở với con cái nhưng cụ Kiều luôn gọn gàng, ngăn nắp. Mỗi sáng, sau khi thức dậy, cụ Kiều thong thả gấp lại chăn màn, quét qua nền nhà, tự vệ sinh cho bản thân. Những việc làm ấy đã duy trì thành thói quen suốt nhiều năm qua.

Cụ Kiều bên cạnh người con trai thứ ba.

"Mẹ không thích ngồi yên một chỗ, mỗi ngày thức dậy lại thể dục chân bằng massage chân, rồi quét dọn nhà. Dù con cháu khuyên nên ngồi một chỗ, tránh đi lại vì sợ ngã", ông Tùng chia sẻ.

Dù được gia đình khuyên nghỉ ngơi, song với cụ Kiều còn làm được, đi được cũng là cách để rèn luyện sức khỏe. Chính thói quen vận động nhẹ nhàng mỗi ngày giúp cơ thể cụ dẻo dai hơn, ăn ngủ cũng ngon hơn. Ở tuổi 104, cụ Kiều vẫn ăn được cơm đều đặn, không bỏ bữa, ít ốm đau vặt.

Tiết lộ cuộc sống, chế độ ăn thường ngày, cụ Kiều nói thức ăn, đồ uống không có gì đặc biệt, món gì cụ cũng thích, cũng ăn tốt. Bữa cơm thường ngày chủ yếu là rau xanh, cá, chút thịt nạc, hạn chế dầu mỡ. Cụ thích nhất là những món thanh đạm, dễ tiêu.

Rau mà cụ Kiều ăn thường ngày thường được trồng ngay tại vườn nhà, theo mùa nào thức nấy. Khi thì mớ cải xanh non, lúc lại rổ rau lang, mồng tơi hay bầu bí.

Cụ Kiều chọn lối sống ăn rau trồng ở vườn, uống nước lá nấu.

"Rau chỉ ăn rau trồng tại vườn nhà, vì tự mình trồng được nên yên tâm. Còn thức ăn mặn thì món gì cũng ăn được, món nào cũng thích, miễn con cháu nấu cho dùng là vui rồi", cụ Kiều cười nói.

Ngoài rau, cụ còn giữ thói quen uống nước lá nấu từ những loại cây quen thuộc như kinh giới, tía tô, bồ công anh. Lá được hái trong vườn, rửa sạch, phơi khô rồi nấu nước uống thay trà. Cụ bảo, từ thời trẻ đã quen với cách này, thấy người nhẹ nhõm, ít bệnh vặt. Hàng ngày cụ nấu nước lá đặt trên bàn, vừa để cụ dùng trong ngày, vừa để mời khách ghé thăm.

Điều đặc biệt hơn cả ở cụ Kiều chính là tinh thần lạc quan. Cụ thích nhai trầu, trò chuyện, thích nghe tin tức trong làng xóm và nhất là thích ca hát. Những câu dân ca mộc mạc đã theo cụ từ thời thiếu nữ, đến nay vẫn được cất lên mỗi khi con cháu quây quần.

Cụ chia sẻ thích hát vì để thấy lòng mình trẻ lại. Hát để nhớ những ngày xưa cũ và để gắn kết con cháu với nhau. Thông thường, mỗi dịp lễ Tết, khi đại gia đình tụ họp đông đủ, cụ lại hát vài câu dân ca truyền thống.

“Tôi hát cho vui nhà vui cửa. Lúc nào ai bảo hát là tôi hát, những lời trong bài hát này từ ngày xưa, thi thoảng con cháu về chơi tôi lại ngân nga”, cụ Kiều chia sẻ.

Vui nhất khi con cháu đoàn kết

Có tinh thần lạc quan, sống khỏe, nhưng phía sau dáng vẻ hiền từ ấy là cả một chặng đường dài đầy gian khó. Năm 40 tuổi, chồng cụ Kiều mất đi, một mình cụ nuôi dạy bảy người con khôn lớn trong cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Ban ngày bươn chải ngoài đồng, tối về lo bữa cơm, chăm đàn gà, con lợn, chắt chiu từng đồng cho con đến lớp.

Rồi chiến tranh đến, các con trai lần lượt khoác ba lô ra trận. Người mẹ ấy lại lặng lẽ tiễn con, giấu nước mắt vào trong. Sau này, con cháu đề huề, gia đình sum họp mỗi dịp lễ Tết, cụ chỉ cười bảo mình đã mãn nguyện.

Ở tuổi 104, cụ Kiều giữ cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Hơn một thế kỷ đi qua, cụ Kiều vẫn giữ nếp sống điều độ, suy nghĩ tích cực và tấm lòng bao dung. Cụ ít khi than phiền, hiếm khi giận dỗi điều gì. Với cụ, sống khỏe không nằm ở cao lương mỹ vị hay thuốc bổ đắt tiền, mà ở bữa cơm thanh sạch, ở việc giữ cho mình một tinh thần nhẹ nhõm, vui vẻ mỗi ngày.

Đưa đôi tay nhăn nheo lên, cụ Kiều lẩm bẩm: "Tôi có 7 đứa con, 4 trai, 3 gái và giờ có 23 cháu, 43 chắt và 6 chút. Hạnh phúc nhất cuối đời là nhìn thấy các con, cháu có công việc ổn định, sống tử tế và đoàn kết, đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Cũng nhờ đó tinh thần tôi luôn vui, lạc quan hơn".

Cụ Kiều cũng thích nhai trầu, hát...

Ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hương Sơn - cho biết dù đã 104 tuổi, cụ Phạm Thị Kiều vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Ở địa phương, cụ được kính trọng không chỉ vì tuổi cao mà còn bởi một đời tảo tần, hy sinh vì gia đình và quê hương.

Sau khi chồng mất, cụ một mình nuôi bảy người con khôn lớn. Bốn người con trai lên đường tham gia kháng chiến, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Những năm tháng gian khó ấy khắc họa hình ảnh người mẹ lặng thầm, giàu đức hy sinh.

Hiện cụ sống cùng người con trai thứ ba là ông Nguyễn Đình Tùng, một thương binh từng đảm nhiệm nhiều vị trí ở thôn, xã. Ghi nhận những đóng góp của gia đình, địa phương thường xuyên thăm hỏi, chúc thọ và quan tâm chăm sóc cụ trong đời sống hằng ngày.