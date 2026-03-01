Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Hàng nghìn người đổ về đình Văn Nội rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm

Nam Giang

TPO - Khoảng 23h, sân đình Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) vỡ òa khi ngọn lửa thiêng bùng lên. Giữa không khí náo nhiệt, người dân địa phương dùng sào tre dài để lấy "đỏ" mang về nhà thắp hương, giữ gìn một nét đẹp văn hóa tâm linh độc đáo.

VIDEO: Mang sào tre rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm
sao-tre-anh-1.jpg
Đình làng Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) thờ Đức Thành Hoàng làng Cừ Súy Dực Bảo Tướng Quân Chu Bá, là vị tướng tài giỏi, văn võ song toàn thời Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa (năm 40-43 sau Công nguyên).
tp-sao-tre-anh-2.jpg
Thần phả ghi lại, Thành Hoàng làng Văn Nội là võ tướng xuất chúng quê ở quận Cửu Chân. Từng dừng chân tại làng trên đường dự hội thề Hát Môn, Ngài sau đó đã cùng Hai Bà Trưng đánh giặc Đông Hán, giải phóng 65 thành trì và được phong tước Cừ Súy Dực Bảo Tướng Quân. Sau khi Ngài tạ thế, dân làng lập đền thờ và tổ chức lễ hội cổ truyền vào ngày 11, 12 tháng Giêng hằng năm để tri ân công đức.
tp-sao-tre-anh-4.jpg
Trong tối 12 tháng Giêng Âm lịch, hàng nghìn người đổ về đình Văn Nội về hành lễ, dự hội.
tp-sao-tre-anh-3.jpg
Bên trong, các cụ cao niên tiến hành làm lễ hạ giải, lễ yên vị trước khi làm lễ giã đám.
tp-sao-tre-anh-5.jpg
tp-sao-tre-anh-5a.jpg
tp-sao-tre-anh-5b.jpg
Bên ngoài đình, người dân làng chuẩn bị sào tre buộc hương để chuẩn bị rước lửa thiêng về nhà.
tp-sao-tre-anh-6.jpg
Đúng 23h30, các cụ cao niên tiến hành làm lễ giã đám.
tp-sao-tre-anh-7.jpg
Lễ khao quân, mời trầu, mời rượu cho toàn thể nhân dân và du khách.
tp-sao-tre-anh-8.jpg
Ông đám lấy lửa thiêng từ trong cấm bằng đuốc, chạy thẳng ra "giếng vàng".
tp-sao-tre-anh-9.jpg
"Giếng vàng" được tạo nên từ hàng tấn vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế trong năm.
tp-sao-tre-anh-10.jpg
Ngọn lửa mới bùng lên, hàng trăm người lao vào, chen nhau để lấy lửa thiêng.
tp-sao-tre-anh-11.jpg
tp-sao-tre-anh-11b.jpg
tp-sao-tre-anh-11c.jpg
Dân làng và du khách thập phương tìm mọi cách để đem ngọn lửa thiêng về thắp lên ban thờ tổ tiên, với tinh thần hộ quốc vì dân của Thành Hoàng làng sẽ muôn đời quang sáng về với nhà mình. Với hy vọng có được sự phù hộ, độ trì, sự che chở của Đức Thánh, để có được sức khỏe, may mắn, có được cuộc sống an lành, thịnh vượng hơn.
tp-sao-tre-anh-11d.jpg
Ông Nguyễn Tiến Tâm, trưởng BTC lễ hội cho biết để phòng cháy nổ, BTC đã chuẩn bị kỹ công tác phòng cháy chữa cháy, tất cả xung quanh "giếng vàng" được trang bị bình chữa cháy bột và khí để bảo vệ an toàn cho người dân.
tp-sao-tre-anh-12.jpg
Ngọn lửa lớn, nóng với nhiệt độ cao, mặc dù đã dùng sào tre nhưng vẫn cảm thấy bỏng rát khi lấy lửa thiêng. Nhiều người tìm cách chia lửa thành đám nhỏ để có thể dễ dàng châm hương.
tp-sao-tre-anh-12b.jpg
Nhiều người nhanh chóng lấy được lửa thiêng.
tp-sao-tre-anh-13.jpg
Chủ yếu người dân dùng hương to vì vậy mọi người đều chậm rãi, không vội vã.
tp-sao-tre-anh-14.jpg
tp-sao-tre-anh-14b.jpg
tp-sao-tre-anh-14c.jpg
Người dân và du khách hào hứng sau khi lấy được lửa thiêng.
tp-sao-tre-anh-15.jpg
Hương đốt bằng lửa thiêng được thắp lên ban thờ tại gia.
Nam Giang
#lửa thiêng #lấy lửa #đình Văn Nội #sào tre #lễ hội #nửa đêm

