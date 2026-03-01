Hàng nghìn người đổ về đình Văn Nội rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm

TPO - Khoảng 23h, sân đình Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) vỡ òa khi ngọn lửa thiêng bùng lên. Giữa không khí náo nhiệt, người dân địa phương dùng sào tre dài để lấy "đỏ" mang về nhà thắp hương, giữ gìn một nét đẹp văn hóa tâm linh độc đáo.
Bên ngoài đình, người dân làng chuẩn bị sào tre buộc hương để chuẩn bị rước lửa thiêng về nhà.
Dân làng và du khách thập phương tìm mọi cách để đem ngọn lửa thiêng về thắp lên ban thờ tổ tiên, với tinh thần hộ quốc vì dân của Thành Hoàng làng sẽ muôn đời quang sáng về với nhà mình. Với hy vọng có được sự phù hộ, độ trì, sự che chở của Đức Thánh, để có được sức khỏe, may mắn, có được cuộc sống an lành, thịnh vượng hơn.
Người dân và du khách hào hứng sau khi lấy được lửa thiêng.