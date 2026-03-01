Hàng nghìn người đổ về đình Văn Nội rước lửa thiêng về nhà lúc nửa đêm

TPO - Khoảng 23h, sân đình Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) vỡ òa khi ngọn lửa thiêng bùng lên. Giữa không khí náo nhiệt, người dân địa phương dùng sào tre dài để lấy "đỏ" mang về nhà thắp hương, giữ gìn một nét đẹp văn hóa tâm linh độc đáo.