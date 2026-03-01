Nghe nhạc Trịnh bên dòng sông Hương

TPO - Bên dòng sông Hương thơ mộng, chương trình nghệ thuật Chiều trên quê hương tôi được gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức nhân kỷ niệm ngày sinh của ông (28/2/1939- 28/2/2026), thu hút hàng ngàn người yêu nhạc tham dự.

Chương trình diễn ra vào chiều tối 28/2, tại không gian ven sông Hương thuộc phường Phú Xuân - nơi đặt tượng Trịnh Công Sơn hướng mặt ra dòng sông êm đềm, đồng thời là vị trí dựng phiến đá khắc ca khúc Nối vòng tay lớn.

Rất nhiều khán giả tập trung về công viên Trịnh Công Sơn bên dòng Hương thơ mộng để thưởng thức chương trình nhạc Trịnh Chiều trên quê hương tôi.

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn địa điểm này không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là lời nhắn gửi về sự trở về và tình yêu Huế của người nhạc sĩ tài hoa. Không gian âm nhạc bên dòng sông Hương vì thế trở thành điểm hội tụ giàu tính biểu tượng, nơi ký ức, âm nhạc và cảnh sắc hòa quyện giữa lòng thành phố.

Với thời lượng gần 90 phút, chương trình được xây dựng theo cấu trúc hành trình cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều tầng sâu trong thế giới âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Những ca khúc như Hãy yêu nhau đi, Để gió cuốn đi, Nối vòng tay lớn... mở ra không gian kết nối, lan tỏa thông điệp về tình người và khát vọng hòa bình.

Tiếp đó là những giai điệu đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ như Diễm xưa, Mưa hồng, Hạ trắng, Nắng thủy tinh, Vườn xưa… gợi lên hình ảnh một Huế chậm rãi, sâu lắng và giàu chiêm nghiệm.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Những ca khúc quen thuộc và nổi tiếng của Trịnh Công Sơn được thể hiện qua các giọng ca như Đức Tuấn, Cẩm Vân, Tấn Sơn, Quang Thành, Hà Lê, Quỳnh Phạm, Giang Trang… Mỗi nghệ sĩ mang đến một cách thể hiện riêng, tạo nên sự đa sắc trong cùng một mạch cảm xúc, giúp khán giả trải qua nhiều cung bậc từ trầm lắng đến sôi nổi.

Khoảnh khắc khép lại chương trình là phần đồng ca Nối vòng tay lớn giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Giai điệu rộn ràng vang lên bên sông Hương, tạo nên không khí vừa ấm áp vừa xúc động trong những ngày đầu xuân.

Theo ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, việc đưa âm nhạc Trịnh trở lại không gian công cộng mang ý nghĩa biểu tượng trong phát triển văn hóa đô thị. Khi những giai điệu ấy vang lên giữa công viên mở, âm nhạc không chỉ là trình diễn mà trở thành sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Chương trình góp phần khẳng định định hướng của Huế, đưa di sản vào đời sống, biến di sản thành nguồn lực phát triển. Việc tổ chức phục vụ cộng đồng, không bán vé của chương trình cũng thể hiện quan điểm văn hóa trước hết là quyền thụ hưởng của người dân, tạo nên một không gian gặp gỡ, sẻ chia bền vững bên dòng Hương êm đềm, hiền hòa, thơ mộng.