Chương trình nghệ thuật đặc biệt ‘Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng’

TPO - Tối 2/9, tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng”, nhằm gửi gắm niềm tự hào và khát vọng vươn lên từ vùng đất lửa anh hùng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng”, diễn ra lúc 20h10 phút tại hai điểm cầu chính: Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Quảng trường Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (phường Nam Đông Hà).

Được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chương trình nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, khẳng định niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước, quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị trên hành trình mới.

Chương trình đầu cầu Đồng Hới.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, sự kiện còn là dịp quảng bá hình ảnh Quảng Trị, truyền đi thông điệp về đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QTTV; livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị; hòa sóng với các Báo và Phát thanh, Truyền hình, kênh truyền hình trên cả nước.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa tầm thấp và tầm cao rực rỡ tại hai điểm cầu chính, tạo nên khoảnh khắc lung linh, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước đến mọi người dân.